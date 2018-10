Asseco dostarczy system do obsługi pacjentów szpitala w Kozienicach



Warszawa, 22.10.2018 (ISBnews) - Asseco podpisało umowę na informatyzację Szpitala Powiatowego w Kozienicach. Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie pacjentom dostępu do e-Usług, podała spółka.

"W ramach kontraktu, spółka dostarczy kompleksowy i zintegrowany system informatyczny Asseco Medical Management Solutions (AMMS)" - czytamy w komunikacie.

Informatyzacja placówki w Kozienicach ma polegać m.in. na wprowadzeniu elektronicznych recept, skierowań, zwolnień oraz dokumentacji elektronicznej. Będzie to możliwe dzięki wymianie starej infrastruktury IT. System AMMS będzie łączył część medyczną i administracyjną oraz zapewni szybką komunikację pacjentów, a także innych jednostek medycznych z kozienickim szpitalem. Zadba również o szybki dostęp do dokumentów niezbędnych w jego zarządzaniu, podano także.

"Wybór naszej oferty oznacza kontynuację współpracy pomiędzy szpitalem, a Asseco. System, który oferujemy jest najnowocześniejszy na polskim rynku. Zapewni on placówce pełną informatyzację, co w znacznym stopniu usprawni jej pracę, dzięki czemu personel medyczny i lekarze będą mogli poświęcić więcej czasu swoim pacjentom" - powiedział dyrektor ds. Sprzedaży Asseco Poland Maciej Pykosz, cytowany w komunikacie.

Kontrakt będzie realizowany w ramach konsorcjum z firmą Technet, która dostarczy niezbędną infrastrukturę. Wartość umowy to ponad 5,6 mln zł. Jej wykonanie zaplanowano do połowy 2019 roku, wymieniono w informacji.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2014).

(ISBnews)