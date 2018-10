Fitch Ratings obniżył rating Pekao BH do A-, podniósł perspektywę do stabilnej



Warszawa, 22.10.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings dokonał zmiany ratingu przyznanego hipotecznym listom zastawnym wyemitowanym przez Pekao Bank Hipoteczny do A- wobec A wcześniej. Jednocześnie perspektywa tego ratingu uległa podwyższeniu z negatywnej na stabilną, podał bank.

"Zgodnie z informacją opublikowaną przez Fitch Ratings zmiana ratingu przyznanego hipotecznym listom zastawnym została dokonana w związku ze zmianą Długoterminowego Ratingu Międzynarodowego (IDR) emitenta (...)" - czytamy w komunikacie.

W ub. tygodniu Fitch obniżył długoterminowy rating IDR Pekao Banku Hipotecznego do BBB+ z A- w następstwie obniżenia długoterminowego ratingu (IDR) macierzystego Banku Pekao do BBB+ z A-, dokonanego 17 października br.

Pekao Bank Hipoteczny jest bankiem specjalistycznym, działającym głównie w oparciu o Ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Należy w 100% do grupy Banku Pekao - jednego z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, którego akcje są notowane na GPW od 1998 roku.

