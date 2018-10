Grupa Kęty szacuje wzrost sprzedaży na 5-15%, capex na ok. 140 mln zł w IV kw.



Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - Grupa Kęty spodziewa się, że sprzedaż Segmentu Wyrobów Wyciskanych w IV kw. 2018 r. wzrośnie o ok. 10-15% r/r, Segmentu Systemów Aluminiowych - o ok. 10-15% r/r, a Segmentu Opakowań Giętkich - o ok. 5-10% r/r, podała spółka. Wydatki inwestycyjne mają w tym okresie opiewać na ok. 140 mln zł.

W III kw. br. w Segmencie Wyrobów Wyciskanych przychody wzrosły o 15% do 351,9 mln zł, w Segmencie Systemów Aluminiowych - o 13% do 360 mln zł, a w Segmencie Opakowań Giętkich - o 11% do 178,7 mln zł.

"Zarząd Grupy Kety S.A. zakłada, iż ceny aluminium w przeciągu najbliższego kwartału będą wahać się w przedziale 2000-2200 USD za tonę. Ewentualny wzrost cen aluminium na LME poza ten poziom może wpłynąć na przejściowe pogorszenie rentowności ze względu na fakt iż podwyżki cen produktów są wprowadzane na rynek z jedno- półtoramiesięcznym opóźnieniem w stosunku do ruchów cen aluminium na Londyńskiej Giełdzie Metali w Segmencie Wyrobów Wyciskanych oraz trzy do sześciu miesięcy w Segmencie Systemów Aluminiowych. Część pozycji na którą eksponowane są Segmenty jest systematycznie zabezpieczana w perspektywie maksymalnie do 12 miesięcy, przy czym poziom zabezpieczenia waha się od 50 do 20% pozycji na dany miesiąc" - czytamy w raporcie.

Zarząd szacuje, iż wartość zadłużenia w przeciągu najbliższych trzech miesięcy wzrośnie o ok. 30 mln zł ze względu na konieczność finansowania planowanych inwestycji. Wartość szacowanych wydatków inwestycyjnych w czwartym kwartale wynosi ok. 140 mln zł, podano także.

"Biorąc pod uwagę pozycje walutową grupy kapitałowej ewentualne umocnienie złotego do euro będzie działało negatywnie dla poziomu sprzedaży i marż. Dlatego tez zarząd Grupy Kęty S.A. zamierza nadal utrzymywać część zadłużenia w walutach obcych oraz kontynuować politykę zabezpieczenia ryzyka walutowego transakcjami terminowymi. Ponadto na wynik finansowy mogą mieć wpływ wahania ukraińskiej waluty w związku z utrzymującym się poziomem zadłużenia pomiędzy ukraińskimi a polskimi spółkami grupy kapitałowej" - czytamy dalej.

Na koniec III kw. br. grupa posiadała 231,1 mln zł kredytów długoterminowych i 661,1 mln zł kredytów krótkoterminowych. Ok 16% wartości kredytów jest utrzymywane w walutach obcych (15% w euro i 1% w USD).

"Zarząd Grupy Kęty S.A. podtrzymuje prognozę opublikowaną w dniu 1 lutego 2018 roku" - napisano także w raporcie.

Grupa Kęty podała 1 lutego, że prognozuje 2 893 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2018 roku wobec 2 646 mln zł szacowanych za 2017 r. (+9% r/r) oraz 253 mln zł zysku netto w tym roku, wobec 242 mln zł w 2017 r. (+5% r/r). Nakłady inwestycyjne mają wynieść 335 mln zł w 2018 r.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2017 r. miała 2,66 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)