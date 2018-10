Kontrakt dotyczy pierwszej fazy programu Wisła – podzielonego na dwa etapy programu zakupu systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu.

Jak podał producent zestawów Pariot firma Raytheon, kontrakt przyznany Hucie Stalowa Wola dotyczy zarządzania programem, na mocy którego HSW "opracuje zgodne z wymogami Departamentu Obrony USA plany niezbędne do rozpoczęcia prac nad wyrzutniami pocisków dla polskiego Patriota".

PGZ podkreśliła, że jest to pierwsze zamówienie złożone w Grupie przez koncern Raytheon w ramach programu Wisła. "Zamówienie obejmuje opracowanie wstępnego planu zarządzania programem, jak również planu identyfikującego ryzyka przy realizacji programu". "Jego formalne zrealizowanie (…) ma za zadanie również pokrycie części dotychczas poniesionych przez HSW S.A. kosztów związanych z przygotowaniem oferty na integrację i produkcję wyrzutni rakiet M903 systemu Patriot" – zaznaczyła PGZ.

Jeszcze w tym roku jest też przewidywane podpisanie "kontraktu wykonawczego na integrację i produkcję 16 wyrzutni rakiet systemu Patriot. W wyniku negocjacji międzyrządowych PGZ uzyska technologie i know-how pozwalające na uzyskania istotnego udziału w produkcji wyrzutni i jej komponentów" – zapewniła PGZ.

Podkreśliła, że "wszystkie dostarczone Polsce baterie będą wyposażone w wyrzutnie, których znaczna część powstanie w krajowym przemyśle obronnym", a spółki PGZ będą odpowiadać za eksploatację i modernizację elementów wyrzutni.

Kontrakt wartości 4,75 mld dol. (ok. 16,6 mld zł), z czego 700 mln zł z ma trafić do polskich zakładów zaangażowanych w program, podpisano pod koniec marca w Warszawie. Wartość umów offsetowych podpisanych na kilka dni przed umową zakupu, to 950 mln zł.

Kontrakt na dostawę przewiduje dostawę dwóch baterii systemu Patriot, na które złożą się cztery jednostki ogniowe, w tym cztery sektorowe radary, cztery stanowiska kierowania walką, 16 wyrzutni, sześć stanowisk kierowania i dowodzenia, 12 radiolinii i 208 rakiet PAC-3 MSE. Polskie baterie Patriot mają być zintegrowane z opracowywanym dla amerykańskich wojsk lądowych systemem zarządzania obroną powietrzną IBCS.

Kolejne jednostki ogniowe Patriot Polska może kupić w drugiej fazie. Baterie Patriot dostarczane w ramach drugiego etapu mają być wyposażone w dookólny, a nie sektorowy radar w technologii aktywnego elektronicznego skanowania fazowego (AESA), opartej na azotku galu. Polska jest także zainteresowana będącym w opracowaniu niskokosztowym pociskiem przechwytującym SkyCeptor, który ma być uzupełnieniem pocisków PAC-3 MSENa system Patriot składają się radary, systemy dowodzenia i kierowania oraz kilku typów pocisków przechwytujących.

Pod koniec września Wojska Lądowe Stanów Zjednoczonych przyznały firmie Raytheon wart ponad 1,5 mld dol. kontrakt na produkcję systemu Patriot dla Polski w ramach pierwszej fazy programu Wisła. PGZ skupia ponad 60 państwowych spółek zbrojeniowych, stoczniowych i nowych technologii.

Raytheon Company, działająca w branżach obronnej i bezpieczeństwa, na rynku cywilnym i w sektorze cyberbezpieczeństwa, zatrudnia 64 tys. pracowników na całym świecie, a jej obroty w 2017 r. wyniosły 25 mld dol.

Nowe helikoptery dla wojska tylko na papierze