Orange Polska może rozpocząć oferowanie usług bankowych w 2021 r.



Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Orange Polska może rozpocząć oferowanie usług bankowych w 2021 r., poinformował prezes Jean Francois Fallacher.

"Wraz z Bankiem Orange na poziomie grupy współpracujemy nad stworzeniem oferty. Początek działalności przewidujemy w 2021 r., a przygotowanie w trakcie 2020 roku" - powiedział Fallacher na spotkaniu z dziennikarzami.

"Rozmawiamy o formie współpracy. Raczej nie będziemy występować o polską licencję, a usługi będziemy świadczyć na paszporcie międzynarodowym w oparciu o Orange Bank" - dodał szef operatora.

Wcześniej podano, że Orange Polska i mBank podjęły decyzję o zakończeniu projektu Orange Finanse z dniem 31 grudnia 2018 roku. Klienci będą nadal mogli korzystać ze swoich kont oraz wszystkich dotychczasowych usług.

Dla Orange Polska usługi finansowe to nadal ważny element strategii, szansa rozwoju, a dostarczanie usług konwergentnych dla klientów jest jednym z najważniejszych biznesowych priorytetów Orange, podkreślono wówczas.

Orange Polska i mBank ruszyły z ofertą usług finansowych pod marką Orange Finanse w październiku 2014 r. Wówczas prezes mBanku Cezary Stypułkowski informował, że bank liczy na nawet 1 mln klientów w ciągu trzech lat dzięki uruchomieniu Orange Finanse. Wskazał wtedy także, że potencjał przychodowości projektu sięga kilkuset milionów złotych rocznie w trzecim roku funkcjonowania, zakładając, że osiągnie on poziom zbliżony do osiąganego na ówczesnej bazie klientów.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 131,42 mld zł na koniec 2017 r.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

(ISBnews)