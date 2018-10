USA wyślą na granicę z Meksykiem co najmniej 800 żołnierzy. Jest rozkaz szefa Pentagonu

Źródło: PAP

Szef Pentagonu Jim Mattis ma podpisać rozkaz o wysłaniu na granicę z Meksykiem co najmniej 800 żołnierzy, by nie dopuścić, aby karawana migrantów z Ameryki Środkowej zmierzających do USA dostała się na ich terytorium - podaje w czwartek AP, powołując się na źródła.