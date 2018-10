Ovostar zmniejszył produkcję jaj r: r do 1 202 mln sztuk w kw. I-III 2018 r.



Warszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - Ovostar Union zmniejszył produkcję jaj r/r do 1 202 mln sztuk w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. (wobec 1 246 mln jaj rok wcześniej), podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj w skorupkach wzrósł do 1 056 mln sztuk (+27% r/r).

"Wolumen sprzedanych jaj w skorupkach wzrósł do 1 056 mln sztuk (+27% r/r), z czego 443 mln jaj wyeksportowano (+ 27% r/r). Udział eksportu w ogólnej sprzedaży jaj w łupinach pozostał na poziomie z poprzedniego roku - 42%" - czytamy w komunikacie.

Stado kur ogółem wyniosło 7,3 mln sztuk (7,9 mln sztuk w 2017 r.). Stado nośne liczyło 6,5 mln sztuk (6,8 mln sztuk rok wcześniej). Dynamikę tłumaczy przede wszystkim rosnąca liczba kur umieszczanych we wzbogaconych klatkach zgodnie ze standardami europejskimi, podano również.

Średnia jednostkowa cena sprzedaży jaj wzrosła o 34% w ujęciu rok do roku i wyniosła 1,789 UAH.

W okresie sprawozdawczym przetworzono 401 mln jaj (+6% r/r). Wolumen sprzedaży przetworów suszonych wyniósł 2 157 ton (wzrost o 4% r/r), z czego na eksport przypadło 73%. Średnia cena przetworów suszonych wzrosła o 14% r/r do 130,58 UAH/kg.

Sprzedaż przetworów płynnych wzrosła o 21% r/r do 8 867 ton ze średnią ceną wyższą o 29% r/r wynoszącą 39,12 UAH/kg. Udział eksportu wyniósł 49%.

"Zarząd jest ogólnie zadowolony z wyników operacyjnych z dziewięciu miesięcy 2018 roku, podczas których spółka pozostała skoncentrowana na działaniach eksportowych, stopniowo zwiększając wolumen sprzedaży i rozszerzenie geografii eksportu" - skomentował prezes Ovostar Borys Bielikov, cytowany w komunikacie.

Grupa przedsiębiorstw Ovostar Union to firma agroprzemysłowa z Ukrainy. Zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2011 r.

