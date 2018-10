Groclin jest po wstępnych rozmowach z producentem ciężarówek



Warszawa, 31.10.2018 (ISBnews) - Groclin jest po wstępnych rozmowach ws. dostaw dla producenta samochodów ciężarowych, poinformował ISBnews prezes i największy udziałowiec Andre Gerstner. W jego ocenie, to szansa na "ciekawy i duży projekt".

"Jestem po wstępnych rozmowach z jednym z producentów samochodów ciężarowych. Pracujemy nad projektem dostaw, ale nie do nowych aut. Będzie to wymiana poszyć w TIR-ach, które są już wykorzystywane. To bardzo ciekawy, duży projekt" - powiedział Gerstner w rozmowie z ISBnews.

Wczoraj Groclin podał, że zawarł warunkową umowę sprzedaży 51% udziałów w CADM Automotive za 42,5 mln zł na rzecz CADM Holdings, spółki zależnej od funduszu Abris Mid-Market Fund III LP. W komunikacie Gerstner wskazywał ponadto m.in., że spółka widzi swoją obecność też w segmencie samochodów ciężarowych. Prezes wyraził nadzieję na zawarcie umowy ws. pilotażowego projektu w tym obszarze jeszcze w tym roku.

Podstawowym przedmiotem działalności grupy Groclin jest produkcja i sprzedaż wyposażenia oraz akcesoriów samochodowych - poszyć foteli samochodowych w tkaninach, skórze naturalnej oraz poroflexie. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 293,5 mln zł w 2017 r.

Tomasz Chaberko

