Dodatek dopełniający do renty socjalnej to nowe świadczenie wprowadzone od 1 stycznia 2025 roku w Polsce. Przysługuje osobom pobierającym rentę socjalną, które są jednocześnie całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji (czyli wymagają stałej opieki innych osób i nie mogą same funkcjonować). Dodatek ma na celu podniesienie łącznej kwoty świadczeń dla osób w najtrudniejszej sytuacji zdrowotnej i życiowej. Wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) razem z rentą socjalną, w tych samych terminach.

Reklama

Nowe zasady wypłaty dodatku dopełniającego do renty socjalnej

Wprowadzony we wrześniu 2024 roku dodatek dopełniający do renty socjalnej, choć obowiązuje od 1 stycznia 2025 roku, został po raz pierwszy wypłacony w maju, z wyrównaniem za wcześniejsze miesiące. Kwota dodatku, wynosząca 2610,72 zł od marca (początkowo 2520 zł), będzie waloryzowana raz w roku.

Wysokość dodatku dopełniającego w 2025 roku wynosi, od marca 2025 roku, po waloryzacji około 2610,72 zł brutto. Z dodatku są odliczane składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy, podobnie jak w przypadku renty socjalnej. Dodatek dopełniający podlega egzekucji i potrąceniom na takich samych zasadach jak renta socjalna. Jeśli renta socjalna jest pobierana łącznie z rentą rodzinną, wysokość dodatku może być proporcjonalnie obniżona, gdy łączna suma przekracza 300 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Dodatek dopełniający jest przeznaczony dla osób uprawnionych do renty socjalnej, które są:

całkowicie niezdolne do pracy,

niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Dodatek dopełniający jest przyznawany automatycznie przez ZUS osobom, które na 1 stycznia 2025 roku miały już przyznaną rentę socjalną oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. W takim przypadku nie trzeba składać wniosku. Osoby, które nie miały jeszcze takiego orzeczenia lub które dopiero spełnią warunki po 1 stycznia 2025 roku, muszą złożyć wniosek do ZUS o przyznanie dodatku. Wniosek można składać osobiście, pocztą, przez pełnomocnika lub elektronicznie poprzez PUE/e-ZUS.

Kiedy następuje wypłata dodatku dopełniającego?

Pierwsze regularne wypłaty dodatku dopełniającego ruszą 5 sierpnia 2025 roku i będą przekazywane razem z rentą socjalną. Warto pamiętać, że od dodatku dopełniającego, tak samo jak od renty socjalnej, odliczana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Dodatek podlega również potrąceniom i egzekucji na tych samych zasadach co renta socjalna. ZUS ma prawo obniżyć dodatek lub zawiesić jego wypłatę, jeśli beneficjent będzie osiągać przychody z pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Świadczenia, w tym renty i dodatki, wypłacane są z góry piątego dnia każdego miesiąca.