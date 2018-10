Indeks S&P 500 rośnie o 1,32 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 1,19 proc., a Nasdaq Comp. rośnie o 2,11 proc.

S&P 500 pewnie zmierza w kierunku zakończenia sesji wzrostami drugi dzień z rzędu, co w październiku nie miało jak dotąd miejsca. W październiku S&P 500 poszedł w dół o 7,9 proc. - to największa strata od maja 2010 r. Wzrostom przewodził Facebook, który pociągnął za sobą pozostałe spółki IT i komunikacji medialnej.

Walory Facebooka rosną o ok. 3,5 proc. w reakcji na wtorkowe wyniki finansowe spółki za III kw. Zysk netto Facebooka na akcję w trzecim kwartale wyniósł 1,76 USD wobec 1,47 USD na akcję oczekiwanych przez analityków.

W ślad za Facebookiem w górę idą: Netflix o ok. 5,5 proc. oraz Alphabet o ok. 3,5 proc.

Akcje producenta samochodów General Motors idą w górę o ok. 8 proc., po tym jak firma podała, że skorygowany zysk na akcję w III kw. 2018 r. wyniósł 1,87 USD. Oczekiwano 1,25 USD.

"Czerwony październik" przyniósł spore straty. Dla światowego rynku akcji był to najgorszy miesiąc od 6 lat. Analitycy szacują, że straty na globalnych rynkach wyniosły w październiku 8 bilionów dolarów.

Do 30 października S&P 500 poszedł w dół o 7,9 proc. w ciągu miesiąca - to największa strata od maja 2010 r. DJI stracił 6 proc., co oznacza jak na razie największy miesięczny spadek od sierpnia 2015 r. Z kolei Nasdaq zniżkował o 11 proc., najgorzej od października 2007 roku.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 1,74 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 1,52 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 2,38 proc., a brytyjski FTSE 100 jest 1,3 proc. na plusie.

Akcje Banco Santander idą w górę o ok. 3 proc., bowiem bank zaliczył III kw. z zyskiem netto na poziomie 1,99 mld euro vs 1,93 mld euro w prognozach.

Walory Standard Chartered drożeją o 4 proc., ponieważ bank miał w III kw. skorygowany zysk przed opodatkowaniem w wysokości 1,07 mld USD, a prognoza zakładała 976 mln USD.

Airbus zyskuje 4,2 proc., po tym jak producent samolotów zanotował w III kw. skorygowany EBIT w wysokości 1,58 mld euro, a szacunki wskazywały na 1,40 mld euro.

L'Oreal SA drożeje o 7 proc. po wyższej od prognoz sprzedaży kwartalnej.

Akcje Barclays idą w górę o 2 proc. po tym, jak irlandzki dziennik "Irish Times" ujawnił w środę, że brytyjski bank rozważa przeniesienie wartych 250 miliardów funtów aktywów do Dublina w celu zagwarantowania dalszej możliwości świadczenia usług związanych z Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Wskaźnik Stoxx Europe 600 zwyżkuje o 1,7 proc. W ramach indeksu szerokiego rynku prawie wszystkie sektory notowały wzrosty – liderami są sektory IT i energetyczne. Mimo tego kończący się miesiąc był najgorszy dla indeksu od stycznia 2016 r, po spadku w październiku o 6,1 proc.

Dolar umacnia się o 0,05 proc. wobec koszyka walut na poziomie 97.16 pkt., najwyżej od lipca 2017 r.

Eurodolar idzie w dół o 0,25 proc. do 1,1321.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,02 proc. do 112,9.

Kurs funta zwyżkuje o 0,4 proc. wobec dolara do 1,276.

Lira osłabiła się o 2 proc. względem dolara. Turecki rząd ogłosił w środę, że pod koniec roku wprowadzi znaczną obniżkę podatków, by stymulować rozwój gospodarczy, pomimo rosnącej inflacji.

Rentowność 10-letnich bundów spada o 4 pb do 0,38 proc., 10-letnich amerykańskich obligacji zwyżkuje o 2 pb do 3,14 proc, a ich włoskich odpowiedników spada o 6 pb do 3,41 proc.

ODCZYTY MAKRO - INFLACJA W STREFIE EURO W GÓRĘ

Tymczasem inwestorzy poznali dane o inflacji w strefie euro. Ceny konsumpcyjne w regionie wzrosły o 2,2 proc. w X w ujęciu rdr - podał Eurostat we wstępnych danych. Analitycy spodziewali się właśnie takiego wzrostu.

Te dane mogą stanowić wyzwanie dla Europejskiego Banku Centralnego, po słabszych wskaźnikach o PKB w III kw., opublikowanych we wtorek. Andrew Bosomworth, ekonomista Pacific Investment Management Co. ocenia, że EBC nie zrobi dużych postępów - powyżej zera, gdy zacznie podwyższać stopy procentowe w eurolandzie.

Natomiast w firmach w USA przybyło w październiku 227 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Oczekiwano 187 tys.

W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks wyrównany sezonowo spadł o 2,5 proc. w tygodniu zakończonym 26 października wobec wzrostu o 4,9 proc. tydzień wcześniej.

Wskaźnik kosztów zatrudnienia w USA wzrósł w III kw. 2018 r. do 0,8 proc. wobec 0,6 proc. w poprzednim kwartale. Analitycy prognozowali wzrost na poziomie 0,7 proc.

Indeks PMI w Chinach wyniósł w październiku 50,2 pkt. wobec 50,8 pkt. we wrzesńiu. Oczekiwano 50,6 pkt.

Biuro Polityczne Komunistycznej Partii Chin po środowym posiedzeniu wydało oświadczenie, w którym stwierdzono, że w najbliższym czasie zostaną podjęte kroki, by wspomóc gospodarkę, która napotyka na coraz więcej trudności.

BRYTYJSKI MINISTER DS. BREXITU: UMOWA POWINNA BYĆ GOTOWA 21 LISTOPADA

Z opublikowanego w środę listu brytyjskiego ministra ds. Brexitu Dominica Raaba wynika, umowa brexitowa może być gotowa 21 listopada. List był datowany na 24 października.

"(...) Obecnie oczekujemy, że 21 listopada będzie odpowiednią datą" - napisał Raab, w odpowiedzi na zapytanie ze strony parlamentarnego Komitetu ds. Brexitu.

Raab dodał, że w negocjacjach dokonał się „duży postęp” w ostatnich tygodniach, w dużej mierze dzięki nowym brytyjskim propozycjom ws. rozwiązania problemu granicy irlandzkiej.

Ropa WTI na NYMEX w Nowym Jorku rośnie o 0,5 proc. do 66.6 USD za baryłkę.