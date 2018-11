Kroenig (Komitet Przyszłość i Rozwój Skarżyska-Kamiennej) w drugiej turze wyborów prezydenta miasta uzyskał 10 081 głosów (57,7 proc.) i został wybrany na drugą kadencję. Na jego kontrkandydata, miejskiego radnego Mariusza Bodo (PiS), głosowało 7 391 osób (42,3 proc. głosów).

Mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej głosowali w 31 obwodowych komisjach wyborczych. Frekwencja podczas drugiej tury wyborów wyniosła 46,4 proc.

Kroenig zdobył też najwięcej głosów w I turze wyborów – 8164 (42,26 proc.). Bodo uzyskał drugi wynik - 6420 (33,23 proc.). Rezultaty pozostałych kandydatów: Grzegorz Łapaj (Komitet Lepsze Skarżysko) – 2539 głosów (13,14 proc.), Artur Pejas (SLD Lewica Razem) – 1368 głosów (7,08 proc.), Jacek Ciepiński (Kukiz'15) – 828 głosów (4,29 proc.).

Frekwencja w pierwszej turze wyniosła 51,52 proc.

Kroenig ma 35 lat, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2014 r. startował w wyborach prezydenta miasta, będąc wcześniej radnym dwóch kadencji. Kilkakrotnie wygrywał plebiscyty lokalnych mediów na najlepszego i najskuteczniejszego radnego miasta. W II turze pokonał urzędującego w Skarżysku od 2006 r., Romana Wojcieszka (bezpartyjnego, popieranego przez PiS), uzyskując 65,74 proc. poparcia.

Przed pierwszą turą wyborów w wypowiedziach dla lokalnych mediów Kroenig oceniał, że jego największym sukcesem jest zmniejszenie zadłużenia Skarżyska, co pozwoliło na wygenerowanie środków niezbędnych m.in. do zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektów unijnych w kolejnych latach, m.in. rewitalizacyjnych oraz na inwestycje w komunikację miejską.

41-letni Bodo ukończył studia menadżerskie na Uniwersytecie Warszawskim; jest naczelnikiem jednego z wydziałów w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej. Przez ostatnie dwie kadencje był radnym miejskim. W swoim programie dla miasta, który prezentował w lokalnych mediach, podkreślał m. in. że samorząd powinien wejść do rządowego programu Mieszkanie+, wskazywał na konieczność budowy w mieście mini aquaparku oraz modernizacji Muzeum im. Orła Białego, zapowiadał też stworzenie centrum wsparcia seniora. (PAP)

