Rawlplug ma list intencyjny w sprawie utworzenia joint venture w Chinach



Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Rawlplug podpisał list intencyjny z Shanghai Yafo Capital Asset Management Co. Ltd w sprawie utworzenia produkcyjno-handlowej spółki joint venture, podał Rawlplug.

"Przedmiotem działalności spółki będzie produkcja specjalistycznych technik zamocowań pod marką Rawlplug oraz ich dystrybucja na terenie Chin" – czytamy w komunikacie.

Rawlplug obejmie w kapitale zakładowym nowo utworzonej spółki 40% udziałów. Wkładem spółki będą maszyny produkcyjne oraz know-how, natomiast udziały partnera biznesowego pokryte będą wkładem gotówkowym.

Podpisanie umowy joint-venture oraz rejestracja spółki planowane są na I kw. 2019 r.

"Utworzenie nowej spółki wpisuje się w główne założenia strategii Grupy Rawlplug S.A. w zakresie ekspansji zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem rynków azjatyckich, na których rynek chiński pełni rolę wiodącą. Będzie ona drugim podmiotem funkcjonującym na tym rynku po Rawlplug Shanghai Trading Co. Ltd., której przedmiotem działalności jest centralizacja zakupów importowych Grupy Rawlplug na terytorium Chin oraz dystrybucja towarów handlowych na terenie Azji. Grupa Rawlplug rozwija obecnie swoje aktywności również na rynkach Europy, Azji, Bliskiego Wschodu, Australii oraz Afryki" – podsumowano.

Grupa Rawlplug zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją.

(ISBnews)