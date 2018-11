Unimot rozpoczyna oficjalnie swoją działalność w Chinach





Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Unimot Asia LLC, spółka zależna od Unimotu, oficjalnie uruchomiła działalność w Chinach, gdzie prowadzi sprzedaż oraz dystrybucję olejów i smarów samochodowych pod marką AVIA, podała spółka.



"Po dokładnym zbadaniu rynku motoryzacyjnego w Chinach uznaliśmy, że nasza oferta olejów i smarów będzie atrakcyjna dla lokalnych odbiorców. Produkty te sprzedajemy pod znaną, szwajcarską marką Avia, co dodatkowo wzmacnia ich pozycję rynkową i konkurencyjność" - powiedział prezes Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.



Jak wyjaśnia spółka, pod marką Avia są tu też oferowane filtry do samochodów osobowych, produkowane przez PZL Sędziszów, którego większościowym udziałowcem jest Unimot Express Sp. z o.o.



Nowo otwarte biuro spółki Unimot Asia LLC, stanowiące równocześnie jej siedzibę, znajduje się w prestiżowym miejscu - Swiss Center Shanghai.



"Lepszej lokalizacji nie mogliśmy sobie wymarzyć. Dzięki temu, że nasza spółka-matka należy do szwajcarskiego stowarzyszenia AVIA International, możemy być w samym centrum tego biznesowego okręgu. Z kolei koordynację Unimot Asia LLC w zakresie organizacyjnym powierzyliśmy panu Mateuszowi Wójcikowi, który jest absolwentem tutejszych uczelni (m.in. Shanghai University of Finance and Economics) oraz asystentem Konsula Generalnego RP w Szanghaju. Jego cenne doświadczenie dyplomatyczne i biegła orientacja w kwestiach gospodarczych na rynku chińskim z pewnością pomogą nam sprawnie i szybko rozwijać działalność spółki" - dodał Sikorski.



Wprowadzenie oferty olejów i smarów przez Unimot to początek ekspansji marki Avia na rynku chińskim.



"Pod czerwono-białym szyldem spółka planuje też zainicjować tu rozwój sieci stacji paliw, którą obecnie z sukcesem buduje w Polsce. Grupa Unimot od czerwca 2017 r. rozwija na krajowym rynku franczyzową sieć stacji paliw pod marką Avia. Od października br. pod brandem Avia Grupa oferuje też wszystkie swoje produkty paliwowo-energetyczne" - czytamy także.



Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect.



(ISBnews)