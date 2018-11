DBPL chce rozpocząć migrację klientów do systemów Santander BP 10 listopada



Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Produkty klientów wydzielonej części Deutsche Bank Polska (DBPL) w tym rachunki, lokaty, karty, oraz historie rachunków będą migrowane do systemów Santander Bank Polska od soboty, 10 listopada 2018 r. (pod warunkiem dokonania wpisu przez KRS), podał DBPL.

Zgodnie z założeniami, na 9 listopada 2018 r. planowana jest rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Santander Bank Polska w związku z podziałem Deutsche Bank Polska (DBPL). Ostateczna data zależeć będzie od dokonania stosownego wpisu przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Po dokonaniu ww. wpisu Santander Bank Polska S.A. wstąpi z mocy prawa w prawa i obowiązki Deutsche Bank Polska S.A. związane z częścią wydzielaną obejmującą: bankowość detaliczną i business banking, wraz z domem maklerskim DB Securities S.A., z wyłączeniem portfela kredytów mieszkaniowych oraz pożyczek hipotecznych, denominowanych w walutach obcych. Oznacza to, że do Santander Bank Polska zostaną przeniesione produkty klientów korzystających z oferty bankowości detalicznej, private banking i bankowości firmowej.

W Deutsche Bank pozostanie natomiast obszar bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej, a także kredyty i pożyczki zabezpieczone hipotecznie udzielone w walutach innych niż złoty, w tym również te udzielone pierwotnie w obcej walucie i przewalutowane na złoty oraz kredyty i pożyczki w złotych posiadające wspólne zabezpieczenie z pożyczkami lub kredytami zabezpieczonymi hipotecznie udzielonymi w walucie innej niż złoty, przypomniano

DBPL podał, że od 8 listopada nastąpi ograniczenie funkcjonalności usług Teleserwisu, zaś 9 listopada oddziały Deutsche Bank Polska zostaną zamknięte o godzinie 15.00, a o godzinie 18:00 nastąpi wyłączenie systemu db easyNET oraz db powerNET. Przelewy wprowadzone i zautoryzowane w tym dniu po godzinie 15:00 będą zarejestrowane do realizacji w kolejnym dniu roboczym i zostaną automatycznie przeniesione do Santander Bank Polska.

W dniach 10-12 listopada systemy bankowości elektronicznej Deutsche Bank Polska będą niedostępne. W tych dniach korzystanie z kart i bankomatów będzie odbywać się bez zmian.

Od 12 listopada funkcjonalności db easyNET oraz db powerNET zostaną wyłączone, a serwisy będą służyły jedynie do procesu przeniesienia do usług Santander online. Po aktywacji usług w nowym serwisie i pierwszym zalogowaniu od razu będzie można złożyć dyspozycje (np. polecenia przelewu). Dyspozycje związane z realizacją przelewów i lokatami dotychczas składane przez Teleserwis, będą możliwe za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej Santander Bank Polska. Dyspozycje te nie będą dostępne przez infolinię (Teleserwis).

Od 12 lub 13 listopada 2018 r. (zależnie od ostatecznej decyzji dotyczącej Święta w dniu 12 listopada) oddziały Deutsche Bank Polska zostaną otwarte pod szyldem Santander Bank Polska.

Po zakończeniu transakcji przejęcia wydzielonej części Deutsche Bank Polska przez Santander Bank Polska bank będzie rozwijał bankowość inwestycyjną i korporacyjną, w tym globalną bankowość transakcyjną, kontynuując obsługę polskich i zagranicznych korporacji, instytucji finansowych oraz sektora publicznego. Deutsche Bank Polska będzie także kontynuować obsługę portfela walutowych kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie. Obsługa produktów kredytowych pozostających w Deutsche Bank Polska oraz kontakt z bankiem będą możliwe poprzez wirtualny oddział za pośrednictwem serwisu telefonicznego.

"Będąc częścią globalnej grupy Deutsche Bank Polska będzie nadal dostarczać swoim klientom rozwiązania dla rynku polskiego, lecz także umożliwiające rozliczenia i zarządzanie płynnością w wymiarze międzynarodowym, wsparte wiedzą i doświadczeniem pracowników bezpośrednio działających na światowych rynkach"- czytamy w komunikacie.

Deutsche Bank oferuje także obrót instrumentami dłużnymi, certyfikatami depozytowymi, handel dewizami i operacje na rynku pieniężnym; w tym nowoczesne instrumenty finansowe, które ułatwiają zarządzanie ryzykiem kursowym i procentowym. Bank jest także wiodącym bankiem depozytariuszem dla polskich funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

"Naszą kompetencją niezmiennie pozostanie świadczenie usług bankowości korporacyjnej na rynkach międzynarodowych. Pracujemy także na rzecz instytucji finansowych - jesteśmy wiodącym bankiem depozytariuszem dla polskich funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Naszym klientom oferujemy globalne doświadczenie, jedną z najszerszych sieci bankowych i wsparcie w zakresie ekspansji zagranicznej" - powiedziała członek zarządu Deutsche Bank Polska odpowiedzialna za obszar globalnej bankowości transakcyjnej Magdalena Rogalska, cytowana w komunikacie.

Bank przypomniał, że na arenie międzynarodowej Deutsche Bank jest jednym z największych banków rozliczeniowych strefy euro. Jest także jednym z najważniejszych globalnych graczy w obszarze obsługi handlu zagranicznego i liderem w zakresie wymiany walut. Bank wspiera polskie i międzynarodowe korporacje w zakresie obsługi transakcji zagranicznych w obszarze zabezpieczenia, finansowania oraz zarządzania ryzykiem walutowym.

