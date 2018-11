Ustawa o KZN weszła w życie we wrześniu ubiegłego roku. Przepisy przygotowane zostały w ówczesnym Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Krajowy Zasób Nieruchomości miał pełnić rolę państwowego banku gruntów, na których stanąć miały mieszkania w ramach programu Mieszkanie plus. Grunty do KZN mają przekazywać m.in. spółki skarbu państwa.

W praktyce wiele przewidzianych w ustawie rozwiązań było martwych. Pojawił się np. problem z przekazywaniem za darmo gruntów do KZN. "Dlatego proponujemy odpłatność za grunty" - powiedział Soboń w trakcie wtorkowej konferencji. Jak zaznaczył, "odpłatność będzie w wysokości 90 proc. ceny rynkowej przekazanych gruntów, 10 proc. trafi do Krajowego Zasobu Nieruchomości".

"Odpłatność za grunty ma obowiązywać zarówno w przypadku, gdy tereny przejęte sprzedamy na budownictwo mieszkaniowe, ale także w sytuacji, gdy KZN będzie udziałowcem wnoszącym aport do spółki celowej, która na przykład wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju Nieruchomości będzie realizowała inwestycję mieszkaniową" - powiedział Soboń.

Jak powiedział wiceminister, "w nowelizacji ustawy zostanie także wprowadzony zapis, który pozwoli wydawać uproszczone zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność". "Ten dokument pozwoli rozwiązać problem ze sprzedażą mieszkań po 1 stycznia 2019 roku" - podał Soboń.

"Jeżeli osoba będzie zdecydowana sprzedać mieszkanie w 2019 roku, a jeszcze nie otrzyma zaświadczenia ze swojego urzędu miasta, że teren został przekształcony z użytkowania wieczystego we własność, to ta osoba będzie mogła wnioskować w szybkim trybie o zaświadczenie" - powiedział wiceminister. Jak dodał, zaświadczenie będzie wydane w ciągu 30 dni.

"Zaświadczenie będzie bardzo uproszczone, nie będzie tam wartości tej nieruchomości" - podał Soboń. "Dokument będzie na potrzeby notariusza, aby transakcję można było przeprowadzić" - zaznaczył.

Szybkie przygotowanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe jest o tyle ważne, że od początku 2019 roku bez tego dokumentu nie będzie można sprzedać mieszkania. Obecnie blisko 2,5 mln właścicieli mieszkań i domów ma umowy użytkowania wieczystego.

Jak podał wiceminister, obecnie w Krajowym Zasobie Nieruchomości trwa procedura dotycząca 1482 ha gruntów, które mogą zostać przejęte pod budowę Mieszkania plus. "Procedowane tereny to przede wszystkim nieruchomości Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ale także tereny Agencji Mienia Wojskowego czy nieruchomości zarządzane przez starostów" - powiedział Soboń.

"Chcę, aby nowelizacja KZN-u weszła w życie do końca tego roku" - powiedział wiceminister.

Mariusz Polit

