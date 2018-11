"Namibia podjęła wystarczające zobowiązania na wysokim szczeblu politycznym, by uwzględnić zastrzeżenia UE. W rezultacie została przesunięta z załącznika I towarzyszącego konkluzjom do załącznika II wymieniającego jurysdykcje, które współpracują z UE, by zreformować swoją politykę podatkową" - podkreśliła we wtorkowym komunikacie Rada UE.

Wykaz został sporządzany przez UE rok temu - w grudniu 2017 r. Obejmował początkowo 17 państw. Lista powstała, by zniechęcić raje podatkowe do akceptowania szczególnie agresywnych praktyk form unikania podatków. Narzędzie to sprawdziło się.

Po najnowszej aktualizacji lista zawiera pięć niewspółpracujących jurysdykcji. Są to: Samoa Amerykańskie, Guam, Samoa, Trynidad i Tobago oraz Wyspy Dziewicze USA. Z informacji Rady UE wynika, że 65 jurysdykcji aktywnie współpracuje z Unią, wdrażając standardy dobrego zarządzania podatkowego.

Realizacja zobowiązań Namibii ma być dokładnie monitorowana przez grupę roboczą odpowiedzialną za tworzenie wykazu w Radzie UE (Grupę ds. Kodeksu Postępowania). Czarna lista jest weryfikowana co najmniej raz do roku, ale Grupa ds. Kodeksu Postępowania może zalecić aktualizację w dowolnej chwili.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)