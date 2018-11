COIG: Liczba upadłości firm wyniesie poniżej 600 w całym 2018 r.



Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Liczba upadłości firm, opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wyniosła 443 do końca września br., podał Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej (COIG). Ośrodek szacuje, że w całym 2018 r. upadłości będzie mniej niż 600 wobec 591 w ub.r.

"Do końca września 2018 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 443 upadłości firm - wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Oznacza to, iż będzie ich w całym 2018 r. mniej niż 600, czyli podobnie jak w 2017 r., kiedy było ich 591 oraz w 2016 r., gdy było ich 606. Jeżeli porównamy tę liczbę, z liczbą upadłości w analogicznym okresie lat wcześniejszych, to zauważymy tendencję spadkową" - czytamy w komunikacie.

COIG zwraca też uwagę, że oddalono wnioski o upadłości w stosunku do 398 podmiotów, czyli w całym 2018 r. może być ich ponad 600, wobec 430 w 2017 r. i 151 w 2016 r.

"Dla ustalenia prawdziwego trendu należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż od stycznia 2016 r. firmy, które mają poważne problemy z płynnością i regulowaniem zobowiązań, zamiast ogłaszać upadłość mogą rozpocząć postępowanie restrukturyzacyjne. Takich postępowań do 30 września 2018 r. było 346 (w 2018 r. może być ich około 600), wobec 348 w 2017 r. i 212 w 2016 r." - czytamy dalej.

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 56,66% wobec 56,51% w 2017 r. i indywidualnych działalności gospodarczych 24,15% wobec 26,57% w 2017r.

Jak zauważyła Anna Grudzień-Kurpiewska, radca prawny i licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, specjalizująca się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, polscy przedsiębiorcy zaczęli dostrzegać istotne korzyści płynące z wejścia w postępowanie restrukturyzacyjne, dające możliwość sprawnego wyjścia z długów i nowego startu w biznesowej rzeczywistości.

"Zawieszenie postępowań komorniczych z mocy prawa i zawarcie układu z wierzycielami to często najskuteczniejsze rozwiązanie, chroniące firmę przed upadłością i zakończeniem działalności" - napisała Grudzień-Kurpiewska w analizie przesłanej ISBnews.

Jak podał COIG, w br. najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęły firmy z branży przetwórstwa przemysłowego, handlu hurtowego i detalicznego, naprawy samochodów i motocykli oraz budownictwa. Stanowią one prawie 75% wszystkich przedsiębiorstw, objętych procesem restrukturyzacji w Polsce.

W tym roku najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęto w województwie wielkopolskim (17,63%) i mazowieckim (15,32%).

"Restrukturyzacja to skuteczny sposób na naprawę kondycji firmy i dobrą kontynuację działalności, prowadzącą ponownie do osiągania zysków. Natomiast upadłość jest równoznaczna z zakończeniem działalności przedsiębiorstwa. Dlatego wzrost liczby procesów restrukturyzacyjnych należy odczytywać jako pozytywny sygnał" - podsumowała Grudzień-Kurpiewska.

(ISBnews)