Na wtorkowym zamknięciu WIG20 spadł o 0,15 proc. i wyniósł 2.230,3 pkt., WIG stracił 0,13 proc. i wyniósł 56.926,1 pkt., zaś sWIG80 zniżkował o 0,7 proc. i zakończył notowania na poziomie 10.955,9 pkt.

Nad kreską (+0,2 proc.) sesję zamknął grupujący średnie spółki mWIG40 i wyniósł 3.888,8 pkt.

Obroty na rynku wyniosły 659 mln zł, z czego niespełna 500 mln zł wygenerowały spółki z WIG20.

Wśród blue chipów najmocniej spadł kurs CCC (-4 proc.). CCC podało w poniedziałek po sesji, że skonsolidowane przychody spółki za październik 2018 roku wyniosły 532,8 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 14 proc. Narastająco od początku roku przychody CCC wyniosły 3,809 mld zł i były wyższe rdr o 15 proc. Analitycy ocenili je jednak jako słabe, gdyż spółka pokazała pogorszenie sprzedaży detalicznej na m kw. oraz spowolnienie dynamiki wzrostu sprzedaży internetowej.

Spadła również wycena PKO BP (-1 proc.). Bank poinformował we wtorek rano, że zysk netto grupy PKO BP w trzecim kwartale 2018 roku wzrósł do 1.042 mln zł z 902 mln zł rok wcześniej. Zysk banku był zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.027,9 mln zł.

Pod kreską znalazł się KGHM (-1,3 proc.). Miedziowy koncern podał, że zawarł z China Minmetals Nonferrous Metals umowę na sprzedaż katod miedzianych w latach 2019-2023. Szacowana wartość umowy, w zależności od poziomu wykorzystania opcji ilościowej, wynosi od 1,59 mld USD (6,03 mld zł) do 3,82 mld USD (14,47 mld zł).

W przypadku PGNiG (+0,3 proc.), Pekao (+0,6 proc.) i PKN Orlen (+0,3 proc.) wtorkowa sesja była szóstą wzrostową z rzędu.

Na szerokim rynku, o 2,1 proc. podrożały akcje Śnieżki, która w samym trzecim kwartale 2018 roku odnotowała 184 mln zł przychodów, 38,6 mln zł EBITDA, 34,1 mln zł EBIT i 26,1 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Konsensus PAP Biznes zakładał przychody na poziomie 186,7 mln zł, 37,2 mln zł EBITDA, 32,4 mln zł zysku operacyjnego i 25 mln zł zysku netto.

O 7,4 proc., przy prawie 20 mln zł obrotów, wzrosła wycena Banku Millennium, który w poniedziałek przed sesją poinformował o podpisaniu ze spółką zależną Société Générale umowy dotyczącej zakupu ok. 99,79 proc. akcji Euro Banku za 1,83 mld zł. Na poprzedniej sesji kurs spadł o 0,6 proc.

Na 1-proc. plusie znalazł się kurs Asbisu. Rada Dyrektorów Asbisu zdecydowała o wypłacie akcjonariuszom zaliczki w kwocie 2.775.000 USD na poczet przewidywanej dywidendy za 2018 r. - poinformowała spółka w komunikacie. Oznacza to wypłatę w wysokości 0,05 USD na akcję.

Notowany na NewConnect producent gier, The Farm 51 wciąż wyróżnia się pod względem generowanych obrotów (we wtorek wyniosły one ponad 3 mln zł). Kurs spółki spadł jednak o 3,1 proc. i znajduje się już ponad 25 proc. poniżej szczytu z 23 października.

W momencie zamknięcia sesji w Warszawie, na Wall Street S&P500 rósł o 0,5 proc., podobnie jak DJI, a Nasdaq zwyżkował o 0,6 proc. Nieco gorsze nastroje panowały na zachodnioeuropejskich parkietach, gdzie DAX tracił 0,1 proc., CAC szedł w dół o 0,4 proc., a brytyjski FTSE spadał o 0,8 proc. (PAP Biznes)