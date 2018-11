Asbis miał 4,19 mln USD zysku netto, 9,02 mln USD zysku EBITDA w III kw. 2018 r.



Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Asbis odnotował 4,19 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,1 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 8,38 mln USD wobec 6,6 mln USD zysku rok wcześniej. EBITDA w III kw. 2018 była znacznie wyższa r/r i wyniosła 9,02 mln USD w porównaniu do 7,17 mln USD w III kw. 2017 USD, co daje wzrost o 25,8%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 532,33 mln USD w III kw. 2018 r. wobec 372,79 mln USD rok wcześniej.

"W III kw. 2018 spółka znacząco poprawiła swoje wyniki w porównaniu do III kw. 2017. Spółka osiągnęła dwucyfrowy wzrost przychodów kontrolując koszty. W rezultacie zysk netto w III kw. 2018 r. znacząco wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Wyniki III kw. 2018 r. utwierdzają dyrektorów spółki w przekonaniu, że w pozostałej części roku Spółka będzie w stanie osiągnąć lepsze wyniki od pierwotnie prognozowanych" - czytamy w raporcie.



W I-III kw. 2018 r. spółka miała 7,13 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,12 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 498,52 mln USD w porównaniu z 943,12 mln USD rok wcześniej. EBITDA w I-III kw. 2018 wyniosła 19,395 mln USD w porównaniu do 16,155 mln USD w analogicznym okresie 2017, wzrost o 20,1%.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)