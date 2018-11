Ronson zadowolony z popytu, kluczowe będzie uzupełnianie oferty



Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Ronson ocenia popyt na mieszkania w swoich inwestycjach jako wysoki lub nawet bardzo wysoki, w związku z czym kluczowe dla spółki jest wprowadzanie do oferty kolejnych inwestycji, poinformował członek zarządu, dyrektor sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski. Spółka podtrzymała też po raz kolejny plan przekroczenia liczby 800 sprzedanych mieszkań w br.

"Zainteresowanie klienta wciąż jest - w zależności od projektu - wysokie bądź bardzo wysokie. Sile sprzedażowej nie mamy nic do zarzucenia" - powiedział Gutowski podczas konferencji prasowej.

"Naszym głównym celem jest otworzenie kolejnych projektów. Najbardziej oczekiwanym, jeszcze w tym roku, jest Ursus. Mamy nadzieję na przełomie listopada/grudnia pozyskać pozwolenie i rozpocząć budowę. To projekt o skali podobnej do 'Miasto Moje'" - dodał dyrektor.

Wcześniej, w komentarzu do wyników za III kw. Ronson podał, że przymierza się do rozpoczęcia przed końcem roku realizacji czterech inwestycji obejmujących łącznie 480 lokali. Trzy z nich to kontynuacje jego dotychczasowych projektów: Miasto Moje III (gdzie już wystartował z przedsprzedażą) oraz Nova Królikarnia w Warszawie, a także Panoramika V w Szczecinie. W Warszawie, zgodnie z zapowiedziami, planuje ponadto rozpoczęcie zupełnie nowego projektu - Ursus Centralny, gdzie w pierwszym etapie planuje wybudować 151 lokali, a docelowo około 1 600.

W samym III kwartale Ronson Development zakontraktował sprzedaż 203 lokali o łącznej wartości 90,1 mln zł (wobec 206 lokali o wartości 74,7 mln zł w trzecim kwartale 2017 r.), a narastająco w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku znalazł nabywców na 639 lokali o łącznej wartości 263,7 mln zł (wobec 645 lokali o wartości 242 mln zł sprzedanych łącznie w pierwszych trzech kwartałach 2017 r.). Średnia wartość lokali sprzedanych w okresie od stycznia do września tego roku wzrosła tym samym do 413 tys. zł z 375 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Według spółki, najlepiej sprzedającymi się obecnie projektami są dwie warszawskie inwestycje: City Link oraz Miasto Moje. Dobre wyniki sprzedażowe Ronson notuje również poza stolicą: dużym zainteresowaniem cieszy się nasz najnowszy projekt w Poznaniu - Grunwald2, a także wrocławska Vitalia i szczecińska Panoramika.

W ofercie sprzedaży na koniec III kwartału znajdowało się łącznie 678 lokali, z czego 583 w ramach projektów w budowie, a 95 w już ukończonych inwestycjach.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2017 r. sprzedała 815 lokali.

(ISBnews)