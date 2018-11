11bit studios: Premiera 'TWoM' na Nintendo Switch 27 listopada



Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - 11bit studios zapowiedziało premierę gry "This War of Mine: Complete Edition" (TWoM) na Nintendo Switch 27 listopada.

"Kultowa gra 11 bit studios jeszcze w tym miesiącu będzie dostępna na platformie Nintendo Switch. Premiera 'This War of Mine: Complete Edition' planowana jest 27 listopada 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

"TWoM" na Nintendo Switch zawierał będzie wszystkie dodatki, w tym płatne, które ukazały się do tej pory, w tym "TWoM: The Little Ones". Kupujący otrzymają też możliwość bezpłatnego pobrania dodatków, w tym płatnych, których wydanie planowane jest w niedalekiej przyszłości, m.in. z serii „TWoM: Stories", podano także.

"Cena 'This War of Mine: Complete Edition' została wyznaczona na 39,99 USD/EUR. Jest taka sama w kanale detalicznym, jak cyfrowym. Wydawcą 'This War of Mine: Complete Edition' jest Deep Silver" - czytamy dalej.

11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.

(ISBnews)