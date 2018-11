PGNiG zamierza jutro podpisać kontrakt na dostawy LNG z partnerem z USA



Jastrzębie-Zdrój, 07.11.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zamierza jutro podpisać kontrakt na dostawy LNG z amerykańskim partnerem, poinformował prezes Piotr Woźniak.

"Jutro podpisujemy kontrakt z Amerykanami na LNG" - powiedział Woźniak dziennikarzom w Jastrzębiu-Zdroju.

W połowie października br. PGNiG zawarło dwie umowy na dostawy po ok. 1 mln ton LNG rocznie od spółek z USA. Wówczas Woźniak zapowiadał, że PGNiG planuje do końca roku podpisać co najmniej jeszcze jeden kontrakt na dostawy gazu LNG do Polski.

Prezes mówił wówczas, że PGNiG będzie importować gaz LNG ze Stanów Zjednoczonych o ponad 20% tańszy niż gaz obecnie importowany do Polski z Rosji.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)