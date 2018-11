PGNiG zainteresowane złożami na Morzu Norweskim i kierunkiem śródziemnomorskim



Jastrzębie-Zdrój, 07.11.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nadal zainteresowane jest akwizycjami złóż na Morzu Norweskim i rozważa kierunek śródziemnomorski, poinformował prezes Piotr Woźniak.

"Nie zanosi się, żeby w tym roku [doszło do kolejnej akwizycji], natomiast nigdy stanowczo nie mogę powiedzieć" - powiedział Woźniak dziennikarzom w Jastrzębiu-Zdroju.

Podkreśli, że tempo akwizycji bywa różne i czasem do zmiany dochodzi z tygodnia na tydzień.

Przypomniał, że spółka chce osiągnąć wydobycie 2,5 mld m3 gazu ze złóż norweskich.

"Cały czas jesteśmy zainteresowani kierunkiem śródziemnomorskim. Te złoża są bardzo bogate i warte inwestycji, ale tu jest kwestia braku bezpośredniego połączenie, byłaby to okazja do 'wystawienia portmonetki na pieniądze'" - wskazał też prezes.

PGNiG Upstream Norway posiada obecnie udziały w 20 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Na dwóch z nich pełni rolę operatora. PGNiG rozpoczęło działalność w Norwegii w 2007 roku. Wielkość zasobów wydobywalnych Grupy PGNiG w Norwegii to obecnie 83 mln boe (zgodnie z danymi Norweskiego Dyrektoriatu Naftowego, stan na 1 stycznia 2018 roku). Zgodnie ze swoją strategią, Grupa PGNiG planuje zwiększyć wydobycie gazu ze złóż w Norwegii do 2,5 mld m3 rocznie po 2022 r.

