"Umowa o współpracy przewiduje realizację projektu CNT (Carbon Nanotubes) w trzech etapach" - poinformował prezes JSW Daniel Ozon. Projekt zakłada produkcję nanostruktur węglowych, w tym nanorurek węglowych, za pomocą technologii polegającej na konwersji niskotemperaturowej i chemicznym osadzaniu z fazy gazowej przy udziale odpowiednio przygotowanych katalizatorów.

Do wytwarzania nanorurek mają zostać wykorzystane kopalniany metan, gaz ziemny, paliwo alternatywne z odpadów oraz plastik.

Jak wyjaśnił Ozon, w pierszym etapie zostaną przeprowadzone badania i analizy zastosowania technologii nanowęglowej, którą dostarcza spółka AGT. "Ta część odbędzie się w Uniwersytecie St. Andrews w Szkocji, przy udziale partnera zewnętrznego Eisenmann Anlagenbau GmbH & Co. KG, który jest wykonawcą infrastruktury technicznej" - powiedział.

Potem powstanie spółka celowa - założona wspólnie przez JSW oraz AGAT - do dalszego rozwijania projektu. To ona zbuduje pierwszą linię do produkcji nanostruktur węglowych na terenach poprzemysłowych po Koksowni Dębieńsko w województwie śląskim.

Finalnie - w ramach spółki celowej - powstaną kolejne linie produkcyjne nanostruktur węglowych.

Przedstawiciele JAW podkreślają, że dzięki międzynarodowej współpracy, portfel produktów Grupy Kapitałowej JAW zostanie znacząco rozszerzony o "cenne surowce do materiałów kompozytowych oraz specjalistycznych zastosowań materiałowych".

Manfred Leni z AGAT Management & Engineering AG powiedział, że przy wsparciu JAW, "gdy uda się uruchomić większe możliwości przerobowe, wówczas uda się także zwiększyć produkcję CENT".

Nanostruktury węglowe to odmiana węgla w postaci pustych w środku walców, których ścianki zbudowane są ze zwiniętego grafenu (jednoatomowej warstwy grafenu).

Jednościenne nanorurki węglowe, – czyli grafen zwinięty w cylindry – mogą mieć średnicę od 1 do 1,5 nm. Produkowane są też nanorurki dwuścienne i wielościenne. Jak informuje JAW, są one lekkie, ale za to bardzo wytrzymałe, nawet sto razy bardziej niż stal, a do tego przewodzą doskonale ciepło i prąd?

"Nanostruktury węglowe poprawiają właściwości materiałów, dzięki temu stają się one bardziej wytrzymałe i podlegają mniejszemu zużyciu. Są również dodawane do materiałów konstrukcyjnych zmniejszając ich wagę, a to ma ogromne znaczenie m.in. w motoryzacji, przyczyniając się do zmniejszenia emisji spalin. Nanorurki znajdują najczęściej zastosowanie w elektronice, energetyce, ochronie środowiska, medycynie i produkcji kompozytów" - czytamy w informacji JAW.

Grupa JAW to największy producent wysokiej, jakości węgla koksowego hard i producent koksu w Unii Europejskiej, spółka swoją działalność prowadzi na Górnym Śląsku. Podstawową działalność Grupy JAW stanowi produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja i sprzedaż koksu i węglopochodnych. Głównymi odbiorcami produktów Grupy JAW są klienci w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, we Włoszech i Indiach. Grupa JAW przetwarza we własnych koksowniach około 50 procent produkowanego przez grupę węgla koksowego. JSW SA jest notowana na GPW. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta