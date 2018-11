"W Ministerstwie Energii trwają prace analityczne nad systemem wsparcia i zasadami budowy morskich farm wiatrowych gdzie budujemy założenia i zapisy projektu ustawy o morskiej energetyce wiatrowej" - powiedział Tobiszowski.

Dodał, że projekt tej ustawy powinien pozwolić na powstanie po 2020 roku sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

W kuluarach XIII Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Tobiszowski powiedział PAP, że projekt ustawy powinien być gotowy w pierwszym kwartale przyszłego roku.

"Chcemy wprowadzać system OZE (Odnawialne Źródła Energii - PAP), bo widzimy rynkową, gospodarczą, racjonalność naszego miksu (energetycznego - PAP) w dużej części opartego o odnawialne źródła energii. Obszarem rozwoju energetyki odnawialnej powinna być i będzie wyłączna strefa ekonomiczna Morza Bałtyckiego " - powiedział Tobiszowski.

"Szacowany potencjał możliwych zainstalowanych mocy, który planujemy, wynosi na tym obszarze nawet do 8 gigawatów do 2035 roku. (...) Szacowany potencjał Morza Bałtyckiego pozwala na śmiałe prognozowanie, że rozwiązanie to stanie się ważnym, bardzo istotnym elementem polskiej sieci elektroenergetycznej" - dodał wiceminister.

Tobiszowski poinformował, że ustawa o morskiej energetyce wiatrowej ma uwzględniać, co najmniej dwie grupy inwestorów - tych, którzy już mają pozwolenia na sztuczne wyspy i pozwolenia środowiskowe, jak i tych, którzy takie pozwolenia budowlane uzyskają po roku 2025.

>>> Czytaj też: Masz diesla? Masz pecha. Tylko benzyna ostro w dół