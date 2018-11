"Zamawiającym jest: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich Oddział w Białymstoku. Wynagrodzenie konsorcjum z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 124,7 mln zł netto, z czego wynagrodzenie emitenta stanowi ok. 40 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.



Okres realizacji inwestycji wynosi 15 miesięcy od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że prace będą realizowane poza tzw. okresem zimowym, tj. okresem trwającym od 15 grudnia do 15 marca każdego roku, podano także.



Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. W 2017 r. miała 1 629 mln zł skonsolidowanych przychodów.