Sejm przyjął poprawki do ustawy dot. wolnego 12 XI, teraz trafi do prezydenta



Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Sejm przegłosował zgłoszone przez Senat poprawki do ustawy ustanawiającej 12 listopada 2018 r. Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ma trafić teraz do podpisu do prezydenta.

Posłowie w środowym głosowaniu przyjęli trzy zgłoszone przez Senat poprawki do ustawy ustanawiającej 12 listopada 2018 r. Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy. Zgodnie ze zgłoszonymi poprawkami w najbliższy poniedziałek mają m.in. obowiązywać przepisy ograniczające handel detaliczny, ale mają pracować publiczne szpitale i apteki.

Według wcześniejszych zapowiedzi przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, Prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę jak tylko trafi ona na jego biurko.

(ISBnews)