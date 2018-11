ING BSK liczy na zgodę na działalność operacyjną banku hipotecznego w IV kw.



Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - ING Bank Śląski oczekuje, że w tym kwartale otrzyma zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na rozpoczęcie działalności przez bank hipoteczny, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz. Bank udzielił od końca maja do końca października kredytów hipotecznych opartych czasowo o stałą stopę oprocentowania na kwotę 176 mln zł.

"Spodziewamy się, że w tym kwartale uzyskamy zgodę na działalność operacyjną banku hipotecznego" - powiedział Bartkiewicz podczas konferencji prasowej.

KNF zezwoliła na utworzenie ING Banku Hipotecznego przez ING Bank Śląski w połowie stycznia br. Wiosną ub.r. Bartkiewicz powiedział ISBnews, że bank hipoteczny zostanie uruchomiony najwcześniej w II połowie 2018 r.

W końcu kwietnia 2017 r. ING BSK poinformował, że złożył do KNF wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego pod nazwą "ING Bank Hipoteczny S.A." z siedzibą w Katowicach. Kapitał zakładowy ING Banku Hipotecznego będzie wynosić 50 mln zł i zostanie w całości objęty przez ING Bank Śląski.

Prezes poinformował dziś, że sprzedaż kredytów ze stałą stopą procentową jest zaskakująco dobra pod względem wartościowym.

"Na ten moment tj. do końca października udzieliliśmy takich kredytów na kwotę 176 mln zł. To są głównie kredyty zaciągane przez klientów bogatszych" - powiedział Bartkiewicz.

Bank wprowadził kredyt hipoteczne oparte czasowo o stałą stopę oprocentowania pod koniec maja br. Minimalny okres kredytowania w oparciu o stałą stopę oprocentowania wynosi 60 miesięcy.

ING Bank Śląski podał dziś, że wskaźnik kredyty do depozytów wzrósł do 90% na koniec września wobec 83% rok wcześniej.

"Ten wskaźnik to pochodna silnego wzrostu akcji kredytowej, przy ograniczeniu akcji depozytowej. Przekroczyliśmy już 90%, a poziom 93-95% - w zależności od struktury to jest w miarę spokojny element. Jesteśmy daleko od granicy 95% i na pewno do niej nie dojdziemy" - powiedział prezes.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem Grupy wyniosły 117,48 mld zł na koniec 2016 r.

