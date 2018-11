Wenezuela: Sprzeciw wobec rządowej kandydatury na ambasadora w Watykanie

Facebook 0

Wykop 0

Tweet

Źródło: PAP

Kontrolowane przez opozycję Zgromadzenie Narodowe Wenezueli zwróciło się do Watykanu, by nie akceptował kandydatury nowego ambasadora Roya Chadertona, którego zamierza wysłać bez konsultowania się z parlamentem do Stolicy Apostolskiej prezydent Nicolas Maduro.