Kim Dzong Un otrzymał w czerwcu br. zaproszenie od Putina na Wschodnie Forum Ekonomiczne, które odbyło się we wrześniu we Władywostoku. Przywódca północnokoreański nie skorzystał jednak z okazji do spotkania się z rosyjskim prezydentem. O ewentualnym spotkaniu rozmawiano także w maju podczas pobytu szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa w Pjongjangu.

Zaproszenie zostało ponowione w zeszłym miesiącu. Uszakow wyjaśnił, że Moskwa obecnie pracuje nad szczegółami - terminem oraz miejscem spotkania.

Kim Dzong Un nigdy jeszcze nie spotkał się z Putinem. Jego ojciec Kim Dzong Il odwiedzał Rosję dwukrotnie - w 2002 i 2011 roku.

Uszakow poinformował również, że Władimir Putin w przyszłym tygodniu ma zaplanowane w Singapurze spotkanie z japońskim premierem Shinzo Abe. Obaj politycy spotkają się po raz pierwszy odkąd we wrześniu rosyjski prezydent zaproponował Japonii zawarcie traktatu pokojowego "bez żadnych warunków wstępnych".

Obydwa kraje po zakończeniu II wojny światowej do tej pory nie podpisały traktatu pokojowego z powodu sporu terytorialnego o Wyspy Kurylskie.