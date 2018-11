Energa: Trwają prace nad dokumentacją potrzebną do wydania NTP dla Ostrołęki C



Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Inwestorzy Elektrowni Ostrołęka C prowadzą prace nad dokumentacją potrzebną do wydania polecenia rozpoczęcia prac (notice to proceed, NTP) dla projektu, poinformował wiceprezes Energi Jacek Kościelniak.

"NTP będzie wydane w takim momencie, jaki będzie najlepszy dla projektu. Robimy analizy opłacalności pod każdym kątem. Jednocześnie przygotowujemy dokumentację do wydania NTP" - powiedział Kościelniak dziennikarzom.

Podkreślił, że zarząd nie zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu "projektu, który zakłada minus".

Wskazał, że przygotowywana dokumentacja jest potrzebna zarówno do finansowania, jak i do wydania NTP.

"Jest ustalona decyzja, ale przygotowujemy dokumentację" - powiedział.

Dodał też, że trwa proces optymalizacji finansowania.

"Optymalizujemy finansowanie, żeby zminimalizować koszt pieniądza z zewnątrz. Mamy promesy bankowe, mamy podpisane porozumienie z FIZA Energia. Dziś nie mamy problemu, czy tylko jak" - podkreślił.

Złożony przez ClientEarth pozew nie ułatwia realizacji projektu, powiedział także Kościelniak.

Z kolei ceny uprawnień do emisji CO2 nie muszą stanowić problemu, ponieważ jego zdaniem w przyszłości mogą spaść, kiedy dojdzie do wyłączenia starszych jednostek.

Wiceprezes podkreślił też, że projekt elektrowni realizowany jest zgodnie z harmonogramem.

W połowie października zarząd spółki informował, że polecenie rozpoczęcia prac (NTP) w ramach umowy z generalnym wykonawcą Elektrowni Ostrołęka C zostanie wydane po aukcji mocy, do końca roku.

6 lipca walne zgromadzenie wspólników Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o. wyraziło zgodę na zawarcie umowy z konsorcjum GE Power i Alstom Power Systems jako generalnym wykonawcą Elektrowni Ostrołęka C. Wspólnikami Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o. są Energa i Enea, które mają po 50% udziałów.

5 września Energa, Enea i Elektrownia Ostrołęka zawarły porozumienie z Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych Energia - zarządzanym przez należące do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) TFI Energia - w zakresie zaangażowania kapitałowego Funduszu w kwocie do 1 mld zł w projekt budowy i eksploatacji bloku energetycznego, o mocy brutto około 1000 MW.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)