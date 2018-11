T-Bull wydał obszerną aktualizację gry 'Moto Rider GO'



Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - T-Bull wydał obszerną aktualizację do gry "Moto Rider GO". Nowa wersja tytułu wprowadza przede wszystkim znaczące zmiany w trybie fabularnym oraz dodatkowy element multiplayer, który umożliwił graczom rywalizacje między sobą, poinformował ISBnews współzałożyciel i członek zarządu T-Bull Damian Fijałkowski.

"Aktualizacja przełożyła się już na niecałe 1,5 mln nowych pobrań gry tylko w ciągu ostatniego weekendu. 'Moto Rider GO' otrzymał także specjalne wyróżnienie i jest obecnie promowany w globalnym sklepie z aplikacjami mobilnymi Google Play.Stały rozwój gier po premierze jest po części fundamentem naszego modelu biznesowego, tylko w ten sposób możemy utrzymać zainteresowanie gracza na przestrzeni czasu" - powiedział ISBnews Fijałkowski.

Innymi nowościami w "Moto Rider GO" są dodatkowe misje w trybie Story Mode, takie jak: wyścig z czasem, wyścig z przeciwnikami, wyścig z przeciwnikami bez kolizji, wyścig z przeciwnikami bez ruchu drogowego, eliminacja, bliskie wymijanie oraz zmiany w systemie ulepszeń.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.

