Energa liczy na wyniki za 2018 r. lepsze od wcześniejszych oczekiwań zarządu



Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Wyniki Energi za 2018 r. powinny być bardziej satysfakcjonujące niż wcześniejsze założenia zarządu, poinformował wiceprezes Jacek Kościelniak.

"Nie był to łatwy okres dla nas, nie będzie łatwiej do końca roku, a co będzie w przyszłym roku, to się jeszcze okaże" - powiedział Kościelniak podczas konferencji prasowej, podsumowując 9 miesięcy 2018 r.

Podkreślił, że 1 587 mln zł EBITDA wypracowane w okresie I-III kw. br. to "naprawdę dobry wynik" w obecnym otoczeniu rynkowym.

"Mamy nadzieję, że podsumowanie 2018 r. będzie bardziej satysfakcjonujące niż nasze plany, których nie publikujemy" - podsumował wiceprezes.

W I-III kw. 2018 r. Energa miała 678 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 552 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7 601 mln zł w porównaniu z 7 717 mln zł rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)