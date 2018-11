Podczas konferencji inaugurującej program Electro ScaleUp, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że celem programu Elektro ScaleUp jest połączenie potencjału start-upów z dużymi firmami - ich infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami. Zgłoszenia start-upów do programu potrwa do 31 grudnia.

"Wiemy, jak ważna dla młodych firm jest możliwość korzystania z doświadczeń większych uczestników rynku. Dla nas z kolei ważne jest wspierania umiejętności młodych Polaków. Szczególnie istotne jest to w branżach innowacyjnych, a taką z pewnością jest elektromobilność – powiedziała podczas spotkania minister Emilewicz. "Wdrożenia, które powstaną dzięki programowi mogą zrewolucjonizować sposób podróżowania i być silnym impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki" – dodała.

Obecny na spotkaniu minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podkreślił, że rozwój elektromobilności jest jednym z priorytetów rządu. "To branża przyszłościowa, która w ciągu najbliższych kilku lat zrewolucjonizuje przemysł motoryzacyjny. Dlatego wspieramy ją także funduszami Programu Inteligentny Rozwój – powiedział minister Kwieciński.

Podczas inauguracji wypowiedział się również wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu Mikołaj Różycki podkreślając, że program Elektro ScaleUp ma zwiększyć liczbę start-upów pracujących nad innowacjami, które pozwolą pokonać występujące dziś bariery w rozwoju rynku elektromobilności. "Zależy nam na tym, żeby program Elektro ScaleUp przyniósł konkretny efekt dla rozwoju branży i był realnym bodźcem do współpracy w obszarze elektromobilności dla wszystkich uczestniczących w nim stron. Liczymy na wzmożenie aktywności start-upów i wzrost liczby innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze, ale również na zmotywowanie polskich liderów korporacyjnych do zaangażowania się w tą działalność, włączenie jej w swój core business. Otworzy to realne możliwości dla dalszej, już komercyjnej współpracy ze start-upami, ukierunkowanej na tworzenie polskich rozwiązań z zakresu elektromobilności" – wyjaśnił wiceprezes PARP.

Operatorem projektu Pilot Maker Elektro ScaleUp wybranym przez PARP, jest firma doradcza techBrainers. "Strategiczne pozycje i role na rynku e-mobility w Polsce nadal nie zostały zajęte. Ci, którzy pierwsi dokonają rzetelnej oceny swojego potencjału i zbudują przewagę technologiczną, mają szansę zająć pozycję liderów i czerpać z tego zyski, bo rozwoju branży nie dokona jedna firma, nawet największa. Potrzebna jest do tego współpraca odważnych liderów wielu branż – podkreśliła na spotkaniu prezes firmy techBrainers Magdalena Jackowska-Rejman.

Według zapowiedzi operatora, nabór zgłoszeń start-upów potrwa do końca tego roku, natomiast pierwsza runda programu zakończy się do połowy przyszłego roku. Po stronie dużych firm do programu zgłosili się m.in. PKN Orlen, Tauron, Carrefour Polska, Siemens, Synerise oraz Larq. Na realizację pilotaży zakwalifikowane start-upy otrzymają do 500 tys. zł, a także wsparcie ekspertów korporacyjnych, technologicznych i biznesowych.

Nabór start-upów prowadzony jest przez stronę http://electro.pilotmaker.pl/. (PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt