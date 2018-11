Miraculum ma list intencyjny z dystrybutorem z Chin dot. marki Joko



Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Miraculum ma list intencyjny z firmą Lalami z Chin o współpracy handlowej w zakresie dystrybucji produktów marki Joko, podała spółka.

"Na mocy ww. listu intencyjnego, strony prowadzą negocjacje mające na celu zawarcie pomiędzy nimi umowy długofalowej współpracy handlowej w zakresie dystrybucji produktów marki Joko na zasadzie wyłączności na terenie Chin. Lalami to liczący się dystrybutor kosmetyków na rynku chińskim" - czytamy w komunikacie.

Firmy planują zakończyć negocjacje i najpóźniej w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku zawrzeć umowę współpracy, podano również.

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)