Latem tego roku z mazurskiego lotniska można już było polecieć do Burgas liniami lotniczymi Small Planet i loty te cieszyły się bardzo dużą popularnością. Połączenia do Bułgarii miały być kontynuowane również w przyszłym roku- podała spółka Warmia i Mazury.

Jednak przewoźnik w październiku ogłosił upadłość i tym samym kwestia lotów czarterowych stanęła pod znakiem zapytania. Port Lotniczy Olsztyn-Mazury rozpoczął współpracę z tour operatorem Neckermann Polska. W biurach podróży będzie możliwość kupienia zarówno wczasów w Bułgarii jak i indywidualnych biletów lotniczych na to połączenie. Loty realizowane będą w okresie od 9 czerwca do 15 września 2019 roku przez linie lotnicze Bulgarian Air Charter. Trasa obsługiwana będzie raz w tygodniu w niedzielę.

Przedstawiciele Polskich Linii Lotniczych LOT poinformowali niedawno, że z portu lotniczego Olsztyn- Mazury od kwietnia 2019 r. będzie można latać do Krakowa oraz do Lwowa. Inauguracyjny lot do Krakowa zaplanowany jest 25 kwietnia 2019 r. Rejsy będą realizowane dwa razy w tygodniu w czwartki i niedzielę. Do siatki połączeń portu lotniczego Olsztyn-Mazury w rozkładzie letnim 2019 roku wracają także połączenia ze Lwowem. Zostaną one zawieszone po 15 stycznia 2019 r., by powrócić także w kwietniu. Rejsy będą odbywać się od 27 kwietnia do 1 października 2019 roku.

Jak podała spółka Warmia i Mazury, dużym zainteresowaniem pasażerów cieszy się niezmiennie połączenie z Londynem realizowane przez dwóch przewoźników niskokosztowych- Ryanair oraz Wizz Air. Bardzo dobre wyniki osiąga również nowy kierunek w siatce połączeń mazurskiego lotniska - uruchomiona przez Wizz Air w maju tego roku trasa do Dortmundu.

W ubiegłym roku samorząd woj. warmińsko-mazurskiego dopłacił do działalności operacyjnej lotniska 11 mln zł. Samorząd szacuje, że w tym roku będzie to podobna kwota. W 2024 roku według planów lotnisko ma obsłużyć 450 tys pasażerów. Wówczas także przyjmuje się, że przychody zbilansują się z wydatkami. (PAP)

autorka: Agnieszka Libudzka