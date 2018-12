WIG20 na zamknięciu spadł o 1,54 proc. do 2.306,68 pkt. mWIG40 zniżkował o 1,43 proc. do 3.944,76 pkt., sWIG80 poszedł w dół o 1,22 proc. do 10.502,93 pkt., a WIG stracił 1,48 proc. do 58.349,03 pkt.

Słabe nastroje panują także na zachodnich giełdach: S&P 500 spada o 0,5 proc., a DAX o 1,3 proc.

Obroty na GPW w czwartek wyniosły 814 mln zł, z czego 640 mln zł na spółkach z WIG20.

Wśród blue chipów najmocniej spadały spółki energetyczne: Tauron o 8 proc., Energa o 4,5 proc., a PGE o 4,5 proc.

Szef Gabinetu Premiera, Marek Suski, powiedział w rozmowie z Radiem Wnet, że koszty utrzymania cen energii dla konsumentów na niezmienionym poziomie poniosą spółki energetyczne, które ograniczą swoje zyski. Poinformował, że szczegóły rozwiązania dotyczącego cen prądu w Polsce będą w piątek.

Z kolei Polityka Insight poinformowała w środę wieczorem, powołując się na roboczy projekt zmian prawa energetycznego, że rząd planuje na 2019 r. zamrozić ceny energii na obecnym poziomie, a spółkom energetycznym zrekompensować straty. Jak podała, prace nad dokumentem jeszcze się nie zakończyły.

"Ten projekt brzmi strasznie dla spółek. Jeśli mielibyśmy mieć urzędową cenę prądu, to byłaby to bardzo zła informacja dla spółek. To by zabijało wolny rynek" - powiedział PAP Biznes Robert Maj, analityk Ipopema Securities.

"Mam nadzieję, że finalnie takie zapisy się nie znajdą" - dodał.

WIG-Energia spadł o 4,7 proc. i znalazł się najniżej od połowy listopada.

Tracili także producenci odzieży - CCC o 3,6 proc., a LPP o 3,6 proc.

Na plusie dzień zakończyły akcje dwóch spółek z WIG20: PGNiG (o 2,7 proc.) i Eurocash (o 0,7 proc.).

KGHM spadł o 0,3 proc. Spółka podała w czwartek, że sprzedaż miedzi w listopadzie 2018 roku wyniosła 55,6 tys. ton, co oznacza wzrost rdr o 8 proc.

W środę wieczorem KGHM przedstawił strategię na lata 2019–2023. Spółka zakłada m.in. w tym okresie średnioroczną produkcję hutniczą miedzi w Polsce na poziomie 540 tys. ton oraz produkcję górniczą na poziomie 450 tys. ton miedzi w urobku. Analitycy oceniają, że założenia spółki nie przyniosły przełomu i nie powinny mieć dużego wpływu na prognozy rynkowe.

JSW zniżkował o 1,8 proc. Spółka podała, że rozwiąże rezerwy na potencjalne spory sądowe związane z wypłatą deputatu węglowego dla emerytów i rencistów w wysokości 653,5 mln zł.

Na szerokim rynku o 12,7 proc. wzrósł Ursus. Producent ciągników rolniczych podał w środę wieczorem, że oferta w wysokości 22,35 mln zł, złożona przez konsorcjum grupy Ursus, została wybrana jako jedna z trzech na opracowanie i dostawę typoszeregu pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego.

