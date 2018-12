Ukraina to drugi co do wielkości kraj europejski pod względem wielkości zajmowanego terytorium. Według danych Państwowego Komitetu Statystycznego Ukrainy zamieszkuje go ok. 42,8 mln osób. Od kilkunastu lat liczba ludności z roku na rok zmniejsza się za sprawą ujemnego przyrostu naturalnego.

Od 1996 roku walutą obowiązującą w tym kraju jest hrywna ukraińska (UAH). Według kursu Narodowego Banku Polskiego 1 UAH można kupić za 0,13 PLN i sprzedać za 0,14 PLN (stan na 9 listopada 2018 roku). Zgodnie z informacją Państwowej Służby Statystycznej, poziom inflacji na Ukrainie w 2015 roku wynosił 43,3 %, w 2016 zmalał do poziomu 12,4%. W 2017 roku wskaźnik inflacji spadł poniżej 10%. Od tamtego momentu jego wartość zmienia się, ale nie przekracza 10%.

Cudzoziemcy w Polsce

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 541 tys. cudzoziemców w Polsce płaci składki na ubezpieczenia społeczne. Około 403 tys. z nich to Ukraińcy, którzy stanowią 74% wszystkich zagranicznych płatników. Zgodnie z danymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, liczba oświadczeń o chęci powierzenia pracy Ukraińcom w Polsce od 2013 roku stale rośnie. W 2016 zarejestrowano 1,263 mln tego typu oświadczeń, a w I połowie 2017 już ponad 900 tys. Dodatkowo rośnie liczba wydawanych zezwoleń na pracę w naszym kraju dla obywateli zza wschodniej granicy. W 2016 roku 106 tys. Ukraińców uzyskało pozwolenie na pracę w Polsce. Było to ponad dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim.

Płaca minimalna

Obecnie płaca minimalna na Ukrainie wynosi 3 723 UAH, co odpowiada wartości ok. 443 PLN brutto. Aktualne wynagrodzenie minimalne obowiązujące na Ukrainie jest ponad 4 razy niższe niż w Polsce (2 100 PLN brutto). W ubiegłym roku wysokość pensji minimalnej osiągnęła wartość 3 200 UAH. Minimalne wynagrodzenie obowiązujące w 2017 roku było ponad trzy razy wyższe niż 10 lat wcześniej - w 2007 roku. Płaca minimalna na Ukrainie w ciągu ostatniej dekady rosła. Obecnie osiąga najwyższą wartość – 3 723 UAH brutto.

Średnie miesięczne wynagrodzenie

Mapa 1. przedstawia średnie miesięczne wynagrodzenie całkowite w wybranych obwodach Ukrainy w 2017 roku, przeliczone na złotówki wg średniego kursu UAH w 2017 roku. 1 UAH = 0,1343 PLN. Z danych Urzędu Statystycznego Ukrainy wynika, że najwyższe średnie miesięczne wynagrodzenie całkowite występowało w rejonie głównego ośrodka przemysłowego w Donieckim Zagłębiu Węglowym i wynosi ok. 1 043 PLN brutto (7 764 UAH). Wysokie średnie miesięczne pensje występują także w obwodach sąsiadujących z obwodem donieckim – dniepropetrowskim (ok. 932 PLN) oraz zaporoskim (ok. 922 PLN). Natomiast najniższe przeciętne zarobki osiągają mieszkańcy obwodu tarnopolskiego. Średnia pensja dla tego regionu to ok. 746 PLN brutto (5 554 UAH).

