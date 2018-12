WIG20 na piątkowym zamknięciu spadł o 2,03 proc. do 2.259,77 pkt. mWIG40 zniżkował o 1,1 proc. do 3.901,23 pkt., sWIG80 poszedł w dół o 0,78 proc. do 10.420,91 pkt., a WIG stracił 1,74 proc. do 57.331,35 pkt.

W przeciwieństwie do warszawskiego parkietu, na giełdach amerykańskich panują pozytywne nastroje. W chwili zamknięcia warszawskiego parkietu DJI rósł o 0,2 proc., a S&P500 o 0,5 proc.

Na zachodnioeuropejskich parkietach relatywnie negatywne nastroje. DAX spadał nieznacznie o 0,1 proc., CAC i FTSE zniżkowały o 0,4 proc.

Obroty na GPW w czwartek wyniosły 1,6 mld zł, z czego 1,4 mld zł na spółkach z WIG20.

Wśród blue chipów najmocniej spadały akcje Energi (-8,3 proc.). Wzrosty zanotowały wyłącznie trzy spółki indeksu, najmocniej rósł Eurocash (+1,09 proc.)

Spadki kontynuowały spółki energetyczne, indeks WIG-Energia drugi raz z rzędu zakończył sesję pod kreską i spadł o 2,6 proc. Zniżkowały także Tauron (-3,67 proc.), PGE (-1,67 proc.) i Enea (-3,39 proc.).

W piątek po południu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd wprowadzi mechanizmy, które pozwolą utrzymać ceny energii na dotychczasowym poziomie.

O 3,34 proc. spadła wycena PKN Orlen.

PKN Orlen w opublikowanej w czwartek wieczorem aktualizacji strategii w latach 2019-2020 planuje średniorocznie 10,3 mld zł EBITDA LIFO i CAPEX na poziomie 6,8 mld zł. Spółka zapowiada systematyczną wypłatę dywidendy uwzględniającą sytuację finansową.

"Warto zauważyć, że spółka prawie nic nie mówi o dywidendzie - jest jedno zdanie, że spółka zakłada systematyczną wypłatę dywidendy uwzględniającą sytuację finansową - to może sugerować, że w momencie konsolidacji z Lotosem spółka nie będzie wypłacać tej dywidendy, inaczej byłoby w strategii coś bardziej konkretnego na ten temat" - napisał Łukasz Prokopiuk, analityk DM BOŚ.

Na szerokim rynku wzrosły kursy niewielu spółek, m.in. Pfleiderera o 3,15 proc., Dino Polska o 1,38 proc. Zniżkowała natomiast większość, m.in. Getin o 7,32 proc., Kruk o 4,82 proc., Budimex o 3,97 proc. i Polimex Mostostal - o 3,41 proc.

Zarząd Getin Noble Banku poinformował w komunikacie o rozpoczęciu przygotowania procesu scalenia akcji. Przeprowadzenie procesu scalenia ma na celu zwiększenie kursu odniesienia akcji banku do co najmniej 0,5 zł.

W komunikacie podano, że zgodnie z uchwałą GPW jedyną przesłanką kwalifikacji danej spółki do segmentu listy alertów GPW jest kurs akcji, którego średnia wartość w okresie weryfikacji (trzy miesiące kalendarzowe) ukształtuje się na poziomie poniżej 0,50 zł.

>>> Czytaj również: Badanie GUS: z powodu "500 plus" ludzie nie rezygnują masowo z pracy