Tauron: Fundusz PFR przystąpił do spółki budującej blok 910 MW w Jaworznie



Warszawa, 27.12.2018 (ISBnews) - Zarządzany przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych przystąpił do spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT), realizującej budowę bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, oraz opłacił pierwszą transzę kapitału w wysokości 100 mln zł, podał Tauron Polska Energia.

"W rezultacie tej transakcji Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych stał się wspólnikiem spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) realizującej budowę bloku o mocy 910 MW w Jaworznie" – czytamy w komunikacie.

Umowa inwestycyjna, której stronami są Tauron Polska Energia, Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) oraz Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (których częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju), została zawarta 28 marca 2018 r. Na jej podstawie najpierw Fundusz Kapitałowy, a następnie Fundusz Dłużny zainwestują w budowę bloku łącznie do 880 mln zł w drodze obejmowania przez nie nowych udziałów w spółce celowej NJGT będącej dotychczas jednoosobową spółką Taurona. Opłacanie kolejnych transz i ich wysokość jest uzależniona od ponoszenia wydatków NJGT.

"Domknięcie finansowania na budowę bloku węglowego w Jaworznie w trudnym otoczeniu regulacyjnym jest bez wątpienia dużym sukcesem. Jest również gwarantem zakończenia inwestycji, co nie byłoby możliwe bez efektywnej współpracy polskich podmiotów. Zaawansowanie budowy przekroczyło 85%. Obecnie trwają odbiory poszczególnych instalacji technologicznych do rozruchu oraz inne prace przygotowawcze do pierwszej synchronizacji bloku, która planowana jest w II kwartale 2019 roku. Oznacza to , że już niebawem projekt wejdzie w fazę finalizacji, by w 2019 roku blok mógł dostarczać energię do polskich domów i przedsiębiorstw" – powiedział wiceprezes Taurona ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda, cytowany w komunikacie.

"Mam dużą satysfakcję, że środki finansowe, którymi poprzez fundusze zarządza PFR wspierają kluczowe projekty inwestycyjne realizowane dla dobra polskiej gospodarki, takie właśnie jak Nowe Jaworzno Grupa Tauron" – skomentował prezes PFR Paweł Borys.

Udział dwóch funduszy w kapitale zakładowym NJGT na dzień oddania bloku energetycznego do eksploatacji powinien wynosić ok. 14%, a udział Tauron Polska Energia S.A. co najmniej 50% + 1 udział, podano także.

Spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron powstała poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa z Tauron Wytwarzanie i rozpoczęła działalność w kwietniu 2017 roku.

Zakończenie inwestycji w blok energetyczny 910 MW w Jaworznie planowane jest na IV kwartał 2019 roku.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)