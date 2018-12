WIG20 na czwartkowym zamknięciu spadł o 0,37 proc. do 2.251,38 pkt. mWIG40 zniżkował o 0,1 proc. do 3.897,19 pkt., sWIG80 wzrósł o 0,85 proc. do 10.509,20 pkt., a WIG stracił 0,26 proc. do 57.183,28 pkt.

Na giełdach amerykańskich panują negatywne nastroje. W chwili zamknięcia warszawskiej giełdy DJI spadał o 2 proc., a S&P500 o 1,7 proc.

Podobnie przebiegają notowania na zachodnioeuropejskich parkietach. DAX spadał o 2,7 proc., CAC zniżkował o 1 proc., a FTSE o 1,4 proc.

Obroty na GPW w czwartek wyniosły 490 mln zł, z czego 384 mln zł na spółkach z WIG20.

Wśród blue chipów najmocniej wzrósł PKN Orlen (+2,11 proc.), natomiast spadł mBank (-3,61 proc.)

Na szerokim rynku najmocniej wzrosły wyceny: Playway (+4,26 proc.), Livechatu (+4,32 proc.) i Wirtualnej Polski (+3,52 proc.). Spadały natomiast: Dino Polska (-4,95 proc.), Kruka (-3,38 proc.), a także Ciechu (-2,99).

Mocno zwyżkowały kursy ABC Daty i Awbudu, na które ogłoszono wezwania.

Kurs ABC Daty wzrósł o 27 proc. do 1,27 zł za akcję. W piątek po sesji Roseville Investments i MCI Venture Capital wezwały do sprzedaży 37,1 proc. akcji ABC Data po 1,3 zł za sztukę.

Wycena Awbudu wzrosła o 74,19 proc. do 1,08 zł za akcję. W czwartek rano Abadon Real Estate i Petrofox ogłosiły wezwanie do sprzedaży 34 proc. akcji Awbudu, po 1,08 zł za sztukę.