Dokonując podsumowania siedmiu miesięcy mniejszościowych rządów swej partii, PSOE, Sanchez oświadczył na konferencji prasowej w Madrycie, że mimo trudności z uchwaleniem budżetu na rok 2019 socjaliści zamierzają rządzić do końca legislatury, to jest do roku 2020.

Szef mniejszościowego rządu socjalistów, którzy dysponują w Izbie Deputowanych głosami 84 posłów na 350 i niezbędnie potrzebują wsparcia innych partii przy uchwalaniu budżetu, wznowił dialog ze zwolennikami niepodległości Katalonii. Zapowiedział swoje spotkanie z premierem Katalonii Quimem Torrą.

Już w ubiegłym tygodniu Sanchez rozpoczął starania o wznowienie dialogu z Torrą, deklarując, że "konieczne jest prowadzenie umiarkowanej polityki". Była to jego odpowiedź na ostrą krytykę ze strony partii poprzedniego premiera, centroprawicowej Partii Ludowej (PP) oraz liberalnej partii Ciudadanos, które określiły zapowiedziane spotkanie Sanchez-Torra jako "zawstydzające".

W odpowiedzi Sanchez oświadczył, że jego rząd uczynił w ciągu siedmiu miesięcy dla modernizacji gospodarki, odnowy politycznej i sprawiedliwości społecznej więcej niż PP w ciągu siedmiu lat u władzy.

Pedro Sanchez sformował swój rząd w czerwcu, po przegłosowaniu przez parlament wotum nieufności wobec gabinetu Partii Ludowej premiera Mariano Rajoya.

Hiszpański premier podsumowując dokonania swego gabinetu powiedział, że przegłosowanie wotum nieufności wobec rządu Rajoya po raz pierwszy od przywrócenia w Hiszpanii rządów demokratycznych pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia "otworzyło nowy etap demokratycznego odrodzenia kraju oraz stabilizacji społecznej i gospodarczej".

Jak ocenia AFP, głosowanie w Izbie Deputowanych nad budżetem Hiszpanii na rok 2019 będzie miało jedynie symboliczny charakter, ponieważ kontrolowany przez prawicę Senat budżet ten odrzuci. (PAP)