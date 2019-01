Dworczyk w radiowej "Jedynce" odniósł się do doniesień medialnych dotyczących przyspieszonych wyborów parlamentarnych, które - zdaniem części publicystów - miałyby wynikać z nieprzyjęcia ustawy budżetowej na czas.

"Budżet jest przygotowany dobrze na rok 2019. Jestem przekonany, że w połowie miesiąca zostanie uchwalony" - powiedział Dworczyk.

"Mamy do czynienia z taką sytuacją, dosyć typową w polskiej polityce, kiedy pojawia się jakaś niepotwierdzona, żeby nie powiedzieć - wyssana z palca informacja, którą później powielają różni komentatorzy, media, publicyści. My wielokrotnie dementowaliśmy tę informację" - dodał.

Szef kancelarii premiera wskazał, że zaczął się "ważny rok", bo - jak powiedział - "i wybory do europarlamentu przed nami, i wybory do Sejmu i Senatu czekają nas jesienią tego roku".

Dworczyk był również pytany, kiedy poznamy listy kandydatów PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego. "Nie jestem pasjonatem analizującym precyzyjnie i znającym precyzyjnie wszystkie przepisy związane z wyborami do europarlamentu, ale wydaje mi się, że zgodnie z tymi przepisami w marcu muszą być listy tworzone i wydaje mi się, że właśnie wtedy będą zapadały decyzje ws. list". Jak zaznaczył, "to są decyzje zarezerwowane dla ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości". "Jak zapadną, na pewno je poznamy" - dodał.

>>> Czytaj też: Borys: Polaryzacja polityczna polskiego społeczeństwa może hamować rozwój [WYWIAD]