Pierwszy w Polsce ranking najbardziej dochodowych dzielnic miast, przygotowany przez Rentier.io, zdominowały trzy miasta, z których Warszawa jest niepodważalnym hegemonem. W topowej trójce rankingu roczne zyski nie spadają poniżej 8,00% brutto, w pierwszej 10. poniżej 7,6%, a w najlepszej 20. poniżej 7,2%. Powyższe wyniki pokazują jednoznacznie, że w dalszym ciągu opłaca się inwestować w mieszkania na wynajmem. Widać wyraźnie, że za drożejącymi w szybkim tempie w 2018 roku mieszkaniami podążają, choć nieco wolniej, ceny najmu.

Platforma Rentier.io przeanalizowała blisko 0,25 mln ofert najmu mieszkań oraz zakupu lokali mieszkalnych oferowanych w sieci w mijającym roku. Na tej podstawie został wyliczony zwrot z inwestycji (ang. Return on Investment (ROI)) w okresie 12 oraz 11 miesięcy najmu w ciągu roku i przygotowany pierwszy w Polsce ranking najbardziej dochodowych 125 dzielnic największych miast. Wyniki analiz Rentier.io mogą pomóc inwestorom i przyszłym właścicielom nieruchomości w podjęciu decyzji co do wyboru lokalizacji mieszkania, w które zamierzają zainwestować środki i dzięki temu jeszcze więcej zarobić na jego wynajmie.

Najlepsze miasta

Tegoroczne zestawienie zdominowała stolica. Blisko połowa pierwszej 30. najbardziej dochodowych dzielnic zlokalizowana jest w Warszawie. Trzynaście dystryktów znajduje się w stołecznym mieście, dzięki czemu to właśnie jemu przypadła palma pierwszeństwa w tegorocznym rankingu. Na drugim miejscu uplasował się Gdańsk z pięcioma dzielnicami, a na trzecim miejscu podium znalazł się Kraków, także z pięcioma. Choć liczba dystryktów w przypadku tych dwóch ostatnich miejscowości była taka sama, to o ostatecznej klasyfikacji na podium zdecydowały kolejność w zestawieniu końcowym poszczególnych dzielnic Gdańska i Krakowa, tj. w pierwszej 30. rankingu. Najlepszą piątkę miast dopełniają Wrocław z trzema dzielnicami oraz Łódź z dwoma.

Zestawienie ilości najbardziej dochodowych dzielnic największych polskich miast – pierwsza piątka Miejsce w rankingu Miasto Liczba dzielnic w pierwszej 30. zestawienia 1 Warszawa 13 2 Gdańsk 5 3 Kraków 5 4 Wrocław 3 5 Łódź 2 Źródło: Rentier.io, dane I – XII 2018 r.

Najbardziej dochodowe dzielnice

Rozważając zakup mieszkania na wynajem bierze się zazwyczaj pod uwagę najlepsze dzielnice, tj. te zlokalizowane w centrum lub najbardziej prestiżowe. Jednak jak uświadamia poniższy ranking, to w cale nie musi być najlepsza strategia, a na pewno nie jedyna pozwalająca odnieść sukces. W pierwszej dziesiątce najbardziej dochodowych dzielnic znalazło się bowiem tylko kilka, które spełniają powyższe kryteria. Wśród nich są Gdańsk Strzyża (8,87%), Łódź Śródmieście (8,04%) czy Katowice Śródmieście (7,69%), zajmując odpowiednio 1., 4. i 8. miejsce w zestawieniu Rentier.io.

W opozycji do powyższej strategii, tzn. te dzielnice, które zlokalizowane są poza centrum, raczej na obrzeżach miast lub uznawane za mniej prestiżowe znalazły się, m.in. Warszawa Białołęka (8,26%), Fabryczna we Wrocławiu (8,04%) czy Psie Pole także w stolicy Dolnego Śląska (7,75%), zajmując odpowiednio 2.,3. i 6. miejsce w tegorocznym zestawieniu. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać przede wszystkim w korzystnej relacji kosztu zakupu mieszkania, wynikająca z mniejszej popularności – popytu tych obszarów wśród inwestorów, do cen najmu.

Ranking 30. najbardziej dochodowych dzielnic polskich miast Miejsce w rankingu Miasto Dzielnica ROI (wynajem przez 12 miesięcy w roku) ROI (wynajem przez 11 miesięcy w roku) 1 Gdańsk Strzyża 8,87% 8,13% 2 Warszawa Białołęka 8,26% 7,57% 3 Wrocław Fabryczna 8,04% 7,37% 4 Łódź Śródmieście 8,04% 7,37% 5 Łódź Widzew 7,90% 7,24% 6 Wrocław Psie Pole 7,75% 7,11% 7 Warszawa Wola 7,73% 7,09% 8 Katowice Śródmieście 7,69% 7,05% 9 Warszawa Mokotów 7,69% 7,05% 10 Gdańsk Wrzeszcz Dolny 7,67% 7,03% 11 Kraków Dzielnica XIII Podgórze 7,66% 7,02% 12 Warszawa Ursus 7,62% 6,98% 13 Warszawa Bielany 7,60% 6,97% 14 Warszawa Praga-Południe 7,52% 6,89% 15 Gdańsk Chełm 7,48% 6,85% 16 Gdańsk Śródmieście 7,46% 6,84% 17 Wrocław Krzyki 7,44% 6,82% 18 Warszawa Praga-Północ 7,42% 6,80% 19 Kraków Dzielnica XIV Czyżyny 7,30% 6,69% 20 Warszawa Targówek 7,25% 6,64% 21 Warszawa Ochota 6,95% 6,37% 22 Kraków Dzielnica III Prądnik Czerwony 6,92% 6,35% 23 Warszawa Żoliborz 6,92% 6,34% 24 Warszawa Bemowo 6,90% 6,33% 25 Poznań Nowe Miasto 6,85% 6,28% 26 Gdańsk Oliwa 6,81% 6,25% 27 Kraków Dzielnica II Grzegórzki 6,75% 6,19% 28 Warszawa Śródmieście 6,62% 6,07% 29 Warszawa Ursynów 6,60% 6,05% 30 Kraków Dzielnica VI Bronowice 6,59% 6,04% Źródło: Rentier.io, dane I – XII 2018 r.

Jak powstał ranking?

Rentier.io opracował zestawienie najbardziej dochodowych dzielnic miast 2018 roku, na podstawie analizy 247 085 ofert, w tym 55 559 ogłoszeń cen najmu oraz 191 526 ogłoszeń cen zakupu mieszkań dostępnych w 125 dzielnicach ośmiu miast Polski: Warszawy, Krakowa, Gdańska, Wrocławia, Katowic, Poznania, Łodzi, Lublina. Stopy zwrotu z inwestycji, tzw. ROI, prezentowane w powyższym opracowaniu są wartościami brutto, tj. przed odliczeniem odpowiednich podatków oraz bez dodatkowych kosztów, z którymi wiąże się zakup mieszkania, m.in. kosztów umów notarialnych, opłat sądowych, prowizji i opłat dla pośredników. Powyższa analiza dotyczyła mieszkań o powierzchni 44-55 metrów kwadratowych, tj. lokali najczęściej występujących w ogłoszeniach internetowych z okresu od 01 I do 20 XII 2018 r.

