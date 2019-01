Zamiar wycofania wojsk z Syrii Trump ogłosił w zeszłym miesiącu, a decyzja ta wywołała zaskoczenie i kontrowersje na całym świecie. Zaniepokojenie nią wyrazili sojusznicy USA w walce z IS - Francja, Wielka Brytania i Niemcy - a szef Pentagonu James Mattis i specjalny przedstawiciel prezydenta USA w międzynarodowej koalicji do walki z IS Brett McGurk podali się do dymisji.

W środę Trump wyjaśnił jednak, że obecnie nie ma konkretnego harmonogramu wyjścia sił USA z Syrii. Podkreślił, że nigdy nie brał pod uwagę zakończenia tego procesu w ciągu czterech miesięcy, tak jak to sugerowała amerykańska prasa.

Trump już po raz kolejny podkreśla, że wycofanie 2 tysięcy amerykańskich żołnierzy z Syrii nie będzie szybkim procesem. "Powoli wysyłamy cześć naszych żołnierzy do

domu, a jednocześnie dbamy o to, aby mieć siły do walki z Państwem Islamskim w Syrii" - pisał w poniedziałek na Twitterze amerykański prezydent. Kilkanaście dni temu z kolei informował o "powolnym i wysoce skoordynowanym" wycofaniu sił amerykańskich z Syrii.

Amerykański prezydent wyjaśnił także, iż do zakończenia wycofania wojsk USA z Syrii wspierać będzie dowodzone przez Kurdów Syryjskie Siły Demokratyczne, na których spoczywa znaczna część walki z Państwem Islamskim, a które przez Turcję uważane są za organizację terrorystyczną. (PAP)