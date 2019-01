"Tak duża liczba obsłużonych pasażerów to znaczący sukces naszego lotniska. Osiągnięty wynik dobitnie potwierdza, że warszawski port jest liderem w regionie. Cieszy nas również fakt, że coraz więcej pasażerów postrzega nas jako dogodny punkt przesiadkowy - udział pasażerów w ruchu tranzytowym od dłuższego czasu utrzymuje się na poziomie 30%, co potwierdza, że powinniśmy jeszcze bardziej dostosować lotnisko do potrzeb portu przesiadkowego" - powiedział Piotr Rudzki z Biura PR lotniska, cytowany w komunikacie.

W zeszłym roku, w ruchu międzynarodowym, uczestniczyło prawie 16 mln (wzrost o 17,2%), a w ruchu krajowym blisko 1,8 mln osób. Według portu, godny podkreślenia jest również fakt, że ruch czarterowy wzrósł o ponad 20% r/r, co oznacza ponad 2,2 mln podróżnych w tym segmencie.



"Równie istotny, jak miniony, będzie dla Lotniska Chopina jubileuszowy rok 2019, kiedy to (dzięki przekazaniu w grudniu przez Ministerstwo Obrony Narodowej terenu o powierzchni ok. 8,5 tysiąca metrów kwadratowych w dzierżawę PPL) rozpocznie się jego rozbudowa. Obchodzący 85 rocznicę utworzenia warszawski port zaoferuje pasażerom kolejne nowe połączenia, w tym już od 7 stycznia do London City oraz od czerwca do Miami, Bejrutu oraz Warny (wszystkie realizowane przez LOT)" - czytamy także.

Ponadto w terminalu pojawią się nowoczesne bramki biometryczne ABC do automatycznej, samodzielnej kontroli dokumentów, dodano.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. Lotniskiem zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".

>>> Czytaj też: Polskie niebo nie ma niezbędnego nadzoru. Ogromne problemy kadrowe w ULC