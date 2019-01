Ustawa została przyjęta przez Sejm 23 listopada ub. roku, a 14 grudnia poparł ją Senat. Obecnie, po podpisaniu przez prezydenta i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, wejdzie w życie po upływie dwóch tygodni.

"Ogłoszenie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym pozwala określić terminarz jej realizacji, na co oczekują osoby uprawnione do tego świadczenia. Ustawa wchodzi w życie 22 stycznia. Od tego momentu, przez następnych 90 dni, osoby uprawnione do świadczenia będą mogły składać wnioski w wyznaczonych do tego miejscach. Wypłata rekompensat nastąpi od 1 czerwca 2019 r." - podało we wtorek Ministerstwo Energii.

Opracowana przez Ministerstwo Energii ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego przewiduje jednorazową wypłatę świadczenia rekompensacyjnego w wysokości 10 tys. zł. przez właściwe przedsiębiorstwo - Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, Jastrzębską Spółkę Węglową, Tauron Wydobycie oraz Lubelski Węgiel Bogdanka.

O rekompensatę będą mogły ubiegać się osoby, którym firmy górnicze zaprzestały wydawać bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym. Świadczenie to otrzymają także ci uprawnieni, których nie objęła poprzednia ustawa z 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, a więc m.in. wdowy i sieroty po górnikach, którzy zginęli przy pracy lub zmarli jako czynni pracownicy kopalń, a także osoby na świadczeniach przedemerytalnych.

Z rozwiązań zawartych w ustawie mogą skorzystać również osoby, które spóźniły się z wnioskami składanymi w 2017 i na początku 2018 r. w myśl poprzedniej ustawy, oraz te, których wnioski nie zostały zweryfikowane przed zakończeniem okresu wypłat tamtej ustawy.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków oraz wymogów z tym związanych mają zostać opublikowane w najbliższych dniach na stronach internetowych spółek: SRK, JSW, Tauron Wydobycie, LW Bogdanka oraz Ministerstwa Energii.

Ustawa, o której uchwalenie zabiegały, m.in. środowiska wdów i sierot górniczych oraz związkowcy, była procedowana w Sejmie w szybkim tempie. Najważniejsza przyjęta w toku prac sejmowych poprawka do rządowego projektu dotyczyła określenia terminu, w którym sierota po zmarłym górniku miała prawo do renty rodzinnej po nim (a więc także prawo do deputatu węglowego). W pierwotnym rządowym projekcie termin ten określono na dzień złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty, natomiast komisja przyjęła poprawkę ustalającą moment posiadania prawa do renty na dzień utraty prawa do bezpłatnego węgla lub zaprzestania jego pobierania.

Zgodnie z ustawą – podobnie jak w ustawie z 2017 roku – osoby ubiegające się o rekompensatę muszą złożyć oświadczenia, że nie wystąpią na drogę sądową w sprawie odebranego deputatu, a jeśli już wystąpiły – wycofać pozwy. Nie ma możliwości połączenia rekompensaty z jednoczesnym roszczeniem w sprawie deputatu w sądzie. (PAP)

autor: Marek Błoński