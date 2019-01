"Prezydent Andrzej Duda został zaproszony do złożenia oficjalnej wizyty w Indiach. To rezultat moich rozmów w New Delhi m.in. z minister spraw zagranicznych Indii i ministrem kultury tego kraju" - poinformował we wtorek PAP szef gabinetu prezydenta RP. Prezydencki minister złożył wizytę w Indiach w dniach 6-7 stycznia.

Jak zaznaczył, do wizyty prezydenta Dudy może dojść jeszcze w tym roku. "Wizyta będzie miała komponent polityczny i gospodarczy - promujący wzajemne inwestycje i handel" - dodał.

Poprzednia wizyta polskiego prezydenta w Indiach, Aleksandra Kwaśniewskiego, miała miejsca w 1998 r. Z kolei w 2009 roku wizytę w Polsce złożyła prezydent Indii Pratibha Devisingh Patil. W kwietniu 2017 r. prezydent Andrzej Duda spotkał się w Warszawie z wiceprezydentem Indii Mohammadem Hamidem Ansarim.

Między kwietniem a majem w Indiach, największej demokracji i świata, odbędą się wybory powszechne. (PAP)

autor: Marzena Kozłowska