Bank Światowy: Globalny wzrost PKB spowolni w 2019 r. do 2,9 proc.

Źródło: ISBnews

Globalny wzrost gospodarczy spowolni do 2,9 proc. w 2019 z 3 proc. w 2018 r., prognozuje Bank Światowy. Oznacza to obniżenie prognoz w stosunku do oczekiwań z czerwca ub.r. o 0,1 pkt proc. w obu przypadkach.