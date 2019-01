"Cieszę się, że Bank Światowy docenia wzrost oraz dynamikę polskiej gospodarki i podniósł prognozę wzrostu PKB na rok 2019. Takie sygnały płynące ze strony instytucji międzynarodowych pokazują, że potencjał rozwojowy naszego kraju jest coraz bardziej dostrzegalny na świecie" - napisał Morawiecki.

Bank Światowy (BŚ) we wtorek poinformował, że podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. do 4,0 proc. z 3,9 proc. (prognozy z października 2018 r.) i szacuje, że do 2021 polska gospodarka zwolni do 3,3 proc. Dane te wynikają ze styczniowej edycji raportu BŚ "Global Economic Prospects".

Jak dodano, prognozy wzrostu PKB Polski na 2020 r. pozostawiono bez zmian na poziomie 3,6 proc. rocznie. Szacunki na 2021 r. zaprezentowano po raz pierwszy.

Raport nie zawiera innych szacunków danych makro dla Polski.

